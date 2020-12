Niemcy: Bundestag zajmie się opracowaniem zasad eutanazji

Niemiecki Bundestag zajmie się opracowaniem nowych regulacji prawnych o „samostanowieniu o śmierci” w związku z wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił zakaz tzw. komercyjnej eutanazji. Uznał, że niemiecka konstytucja zapewnia ludziom, którzy dążą do wspomaganego samobójstwa, wolność szukania „pomocy u osób trzecich”.

W lutym tego roku niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił zakaz komercyjnej eutanazji, uznając, że narusza on konstytucję. Według sędziów, wolność zakończenia własnego życia obejmuje zarazem wolność do „poszukiwania pomocy u osób trzecich” Prezes Trybunału podkreślił przy tym „prawo do samostanowienia o śmierci”.

Niemiecka stacja ARD zwraca uwagę, że obecne regulacje prawne w Niemczech nie są zgodne z wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, gdyż „kodeks zawodowy lekarzy obecnie zabrania pomocy w samobójstwie”. Samo orzeczenie określa się mianem „przełomowego”.

Z tego powodu, niemieccy parlamentarzyści chcą opracować nowe zasady eutanazji. Jak podaje ARD, pierwsze propozycje w tej sprawie zostaną poddane pod dyskusję w połowie stycznia 2021 roku.

Sprawa eutanazji już budzi emocje na niemieckiej scenie politycznej. Poseł Michael Brand z CDU ostrzega przed normalizacją eutanazji. Obawia się presji społecznej, którą mogą odczuwać ludzie „słabi, chorzy, starzy”. Podobne stanowisko zajmuje AfD. Wiceprzewodnicząca frakcji parlamentarnej tej partii, Beatrix von Storch, ostrzegała przed kulturą śmierci i rosnącą presją na ludzi starszych, chorych i potrzebujących opieki celem „akceptacji przedwczesnej śmierci”. Z kolei posłanka Zielonych, Kirsten Kappert-Gonther mówił, że jeśli sytuacja będzie niekontrolowana, to może prowadzić do „mnożenia się ofert eutanazji”, przykładowo w domach spokojnej starości.

Media zwracają uwagę na to, że wśród niemieckich lekarzy zdania na temat eutanazji są podzielone. Większość przepisów państwowych stowarzyszeń lekarskich przewiduje zakaz wspomaganego samobójstwa. Jednocześnie, jak wynika z przeprowadzonej przez ARD ankiety, izby na razie są ostrożne co do ewentualnej ponownej oceny. Według prezesa Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej istnieje realna obawa, że „pragnienie śmierci nie będzie już rozumiane przede wszystkim jako wezwanie do pomocy, ale będzie postrzegane jako wezwanie do działania”.

Niemiecki resort zdrowia na razie nie chce komentować sprawy i tłumaczy, że opracowanie koncepcji prawnej wymaga dokładnego zbadania wszystkich wymogów określonych przez Trybunał Konstytucyjny. Wiadomo, że ministrowi zdrowia Jensowi Spahnowie wielokrotnie zarzucano wahanie się w kwestii eutanazji. Na jego polecenie, odrzucane są wnioski do federalnego urzędu ds. leków i wyrobów medycznych o dopuszczenie do użytku środka uśmiercającego dla osób ciężko chorych. W 2017 roku federalny Sąd Administracyjny, jak podaje PAP, „podkreślił podstawowe prawo do śmierci” i nakazał urzędowi dopuszczenie środka.

Jak na razie w Unii Europejskiej eutanazja jest legalna w trzech krajach członkowskich: w Belgii, Holandii oraz Luksemburgu, a ponadto w Szwajcarii i niektórych stanach USA. Obecnie blisko legalizacji eutanazji jest Hiszpania. W czwartek Kongres Deputowanych, czyli niższa izba parlamentu Hiszpanii, przyjął wzbudzający liczne kontrowersje rządowy projekt ustawy legalizującej eutanazję. Zezwala on na legalne dokonanie „wspomaganego samobójstwa” przez osoby nieuleczalnie chore, jak również cierpiące na ekstremalny ból fizyczny lub psychiczny. Za legalizacją eutanazji zagłosowało blisko 200 deputowanych 350-osobowej Izby. Przeciwko ustawie występowali głównie politycy Partii Ludowej i Vox. Lider tej drugiej, Santiago Abascal powiedział, że „prawo do eutanazji to porażka cywilizacji i zwycięstwo kultury śmierci” . Przeciwko legalizacji eutanazji zdecydowanie występował w Hiszpanii Kościół. Hiszpańscy biskupi ogłosili dzień przed głosowaniem dniem postu i modlitwy w intencji niedopuszczenia do zalegalizowania eutanazji. Projekt ustawy trafi teraz do hiszpańskiego Senatu, gdzie jednak zwolennicy eutanazji mają potrzebną większość.

W kwietniu br. pisaliśmy, że w Holandii eutanazja osób z demencją została uznana za legalną. Sąd Najwyższy Holandii uniewinnił lekarkę, która była oskarżona o zabójstwo, ponieważ dokonała eutanazji kobiety z demencją. „Eutanazja może być przeprowadzona także w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli” – orzekł sąd.

Wcześniej, w lutym, portugalski parlament przyjął legalizację eutanazji, której mogliby się poddać nieuleczalnie chorzy. Portugalia stałaby się wówczas piątym krajem na świecie, który w pełni zalegalizuje wspomagane samobójstwo. Ustawa czekała na podpis prezydenta, a protestowały przeciwko niej partie prawicowe i portugalski Kościół. Według sondażu Público legalizację eutanazji popiera 43 proc. Portugalczyków. Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa później zaapelował do deputowanych, żeby zgodzili się na przeprowadzenie referendum w sprawie legalizacji eutanazji. W październiku br. obywatelski projekt dotyczący przeprowadzenia takiego głosowania został w parlamencie odrzucony, co oznacza, że procedowane będą projekty partii lewicowych i liberalnych.

