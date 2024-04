Cudzoziemcy stanowili w Niemczech ponad 40 proc. podejrzanych o dokonanie przestępstw. “Migracja siłą napędową przestępczości”

Cudzoziemcy stanowili w ubiegłym roku ponad 40 proc. podejrzanych o dokonanie przestępstw w Niemczech. Niemieckie MSW zapowiada bardziej zdecydowane działania przeciwko przestępcom i bardziej konsekwentne praktyki deportacyjne.

We wtorek szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser zaprezentowała statystyki dotyczące przestępczości w 2023 roku. Liczba przestępstw kryminalnych w Niemczech wzrosła w ubiegłym roku o 5,5 procent, co stanowi najwyższy poziom od 2016 roku. Zarejestrowano łącznie prawie 6 mln spraw. Wyjątkowo gwałtownie wzrósł odsetek cudzoziemców podejrzanych o dokonanie przestępstw.

Podczas gdy liczba niemieckich podejrzanych wzrosła zaledwie o jeden procent do około 1,32 miliona w ciągu jednego roku, to liczba podejrzanych spoza Niemiec wzrosła o 17,8 procent do około 923 tys. Oznacza to, że cudzoziemcy stanowili w ubiegłym roku aż 41 proc. podejrzanych o dokonanie przestępstw w Niemczech.

Faeser zapowiedziała bardziej zdecydowane działania przeciwko przestępcom i bardziej konsekwentne praktyki deportacyjne. “Każdy, kto nie przestrzega zasad, musi wyjechać” – oświadczyła. “Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przemocy. Obowiązuje tutaj zero tolerancji bez żadnego ‘ale'” – dodała.

Zapowiedziała, że jeśli cudzoziemcy popełnią przestępstwa, będą musieli opuścić Niemcy “znacznie szybciej niż dotychczas”. Podkreśliła, że dyskusja na temat przestępczości cudzoziemców musi być prowadzona “bez zahamowań i resentymentów”.

Szef Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych niemieckich landów, minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stübgen, również opowiedział się za “otwartą i pozbawioną uprzedzeń debatą” i wezwał do bardziej konsekwentnych deportacji.

Opozycyjna CDU/CSU uznaje te statystyki za wynik nieudanej polityki migracyjnej. Warto podkreślił, że przez lata opowiadała się, m.in. w osobie byłej kanclerz Angeli Merkel, za polityką “otwartych drzwi”.

Statystyki pokazują, że “nielegalna migracja jest również siłą napędową przestępczości w Niemczech” – oświadczył Alexander Dobrindt, lider koła poselskiego CSU. “Musimy położyć kres nielegalnej migracji, także po to, by położyć kres przestępczości” – podkreślił.

Czytaj: “Nie ma szans na integrację” – niemieckie gminy przeciążone napływem migrantów

Dane Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) z listopada wskazywały, że niemieccy obywatele cztery razy częściej padają ofiarami przestępstw migrantów, niż na odwrót. W 2022 roku 47 923 Niemców padło ofiarą przestępstw, w których sprawcami byli migranci. To 18-procentowy wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. Z kolei Niemcy byli sprawcami przestępstw wobec 12 061 imigrantów.

Wzrost przestępczości wśród imigrantów jest widoczny także w Polsce. Ponad 17 tys. przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy. Problemem jest głównie jazda po pijanemu i związane z tym łamanie zakazów sądowych. Zdaniem ekspertów, niektórzy imigranci czują się u nas bezkarnie.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

Czytaj także: Prokuratura potwierdza: 34-letni Ukrainiec usłyszał zarzuty zabójstwa ws. makabrycznej zbrodni w Warszawie

dw.com / Kresy.pl