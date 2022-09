„Nawet jeśli serce krwawi, trzeba zachować zimną krew” – szefowa MSZ Niemiec o dostawach czołgów dla Ukrainy

W opinii szefa wywiadu wojskowego USA, gen. Scotta Berriera, rosyjskie wojska nie są w stanie zrealizować pierwotnych celów inwazji na Ukrainę i Władimir Putin będzie musiał podjąć jakąś decyzję. Uważa, że przełoży się to na to, jak długo jeszcze potrwa wojna.

Podczas konferencji Intelligence and National Security Summit w National Harbor w stanie Maryland, gen. Scott Berrier, dyrektor wywiadu wojskowego USA (DIA) ocenił, że siły rosyjskie nie są zdolne do zrealizowania pierwotnych celów inwazji na Ukrainę, postawionych im przez prezydenta Rosji, Władimira Putina.

„Dochodzimy do punktu, w którym, moim zdaniem, Putin będzie musiał zrewidować swoje cele dla tej operacji… Jest już całkiem jasne, że on (…) nie będzie w stanie zrobić tego, co początkowo zamierzał” - powiedział Berrier. W opinii amerykańskich dygnitarzy, rosyjski prezydent liczył na to, że poprzez poważną interwencję wojskową uda mu się obalić prozachodni rząd w Kijowie, co jednak zupełnie się nie powiodło.