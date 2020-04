Holandia: Eutanazja osób z demencją legalna. Jest wyrok Sądu Najwyższego

We wtorek Sąd Najwyższy Holandii uniewinnił lekarkę, która była oskarżona o zabójstwo, ponieważ dokonała eutanazji kobiety z demencją. „Eutanazja może być przeprowadzona także w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli” – orzekł sąd.

Decyzja sądu jest związana ze sprawą z 2016 roku – śmiercią 74-letniej kobiety chorującej na Alzheimera – poinformował portal „BBC”. Wsypano jej do kawy środki usypiające, aby móc dokonać eutanazji. Kobieta ocknęła się jednak, w związku z czym córka musiała ją przytrzymywać do końca zabiegu. Lekarka przeprowadzająca eutanazję została oskarżona o zabójstwo, ponieważ holenderskie prawo przewiduje, że pacjent chcący umrzeć musi potwierdzić wolę dokonania eutanazji. Początkowo sprawa trafiła do sadu niższej instancji, który oczyścił lekarkę z zarzutów. Następnie była rozpatrywana przez Sąd Najwyższy Holandii, który we wtorek wyrok podtrzymał. „Eutanazja może być przeprowadzona także w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli” – cytuje wyrok sądu portal „Ekai.pl”.

Jak czytamy, w sądzie stronę lekarki poparła córka zmarłej, twierdząc że „ta jedynie uwolniła jej matkę z więzienia niefunkcjonującego umysłu, w którym się znalazła”. Przypomniała, że jej matka podpisywała wcześniej tzw. testament biologiczny, pozwalający na przeprowadzenie eutanazji. „Kobieta zastrzegła sobie jednak, że o tym, czy i kiedy do tego dojdzie zadecyduje w późniejszym czasie” – czytamy. Decyzja została jednak podjęta za nią.

Holenderskie prawo pozwala na dokonywanie eutanazji w przypadku, gdy pacjent świadomie wyraził na to zgodę.

Portal podaje, że w związku z wyrokiem sadu, środowiska liberalne w Holandii świętują „eutanazyjny sukces”. Środowiska pro-life uważają z kolei wyrok za łamiący podstawowe prawa i wolności pacjenta.

