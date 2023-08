Media: Czechy chcą zapłacić ukraińskim uchodźcom za powrót do domu

W drugim roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Czechy przygotowują specjalny program dobrowolnego powrotu ukraińskich uchodźców – podała w poniedziałek agencja UNIAN.

Agencja UNIAN powołuje się na czeskie radio publiczne. Projekt szóstej nowelizacji ustawy, znanej jako “lex Ukraina”, która reguluje prawa i obowiązki ukraińskich uchodźców w Czechach, przewiduje udzielenie pomocy i zwrot części kosztów w przypadku powrotu uchodźców na Ukrainę.

Projekt zmian przepisów przewiduje także przedłużenie udzielania przybyszom ochrony czasowej o rok, czyli do końca marca 2025 r.

Program powrotu uchodźców zostanie zatwierdzony i uruchomiony po ostatecznym podjęciu przez czeski rząd decyzji o rodzaju wsparcia dla Ukraińców.

Jak tłumaczą autorzy projektu, chociaż sytuacja na Ukrainie pod wieloma względami nie jest zadowalająca, należy oferować pomoc uchodźcom zainteresowanym powrotem do ojczyzny.

Informacje czeskiego MSW wskazują, że pod koniec ubiegłego tygodnia w Czechach przebywało 360,9 tys. uchodźców z Ukrainy.

W czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców którzy opuścili kraj, aby wrócili. Jak podkreślił wówczas ukraiński prezydent, bez emigrantów nie uda się odbudować kraju.

Według danych zamieszczonych w czerwcu przez Ukraiński Instytut na rzecz Przyszłości (Ukrainian Institute for the Future), od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do kraju nie wróciło 8,6 mln obywateli tego kraju. W maju br. szacowana liczba osób, żyjących obecnie na Ukrainie, to 29 mln.

unian.ua / ruski.radio.cz / Kresy.pl