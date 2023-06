Zełenski chce, aby Ukraińcy wrócili do kraju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w środę Ukraińców którzy opuścili kraj, aby wrócili. Jak przekazała Ukraińska Prawda, Zełenski uważa, że bez emigrantów nie uda się odbudować kraju.

„Chcemy z wami myśleć o naszych dzieciach i chcemy konkretnie odpowiedzieć tym, którzy są za granicą – musicie wrócić. Bez powrotu ludzi nie będziemy mieli silnej gospodarki. Będzie trudno. Mamy 11-12 mln emerytów i to jest prawda… Musimy żyć i musimy rozwijać gospodarkę, muszą wracać ludzie, którzy będą pracować. Więcej musi wracać niż zostaje, jeśli chcemy zrobić nowe kroki dla naszego państwa” – czytamy.

Według danych zamieszczonych przez Ukraiński Instytut na rzecz Przyszłości (Ukrainian Institute for the Future), od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do kraju nie wróciło 8,6 mln obywateli tego kraju. W maju br. szacowana liczba osób, żyjących obecnie na Ukrainie, to 29 mln.

Jednocześnie, spośród nich pracuje tylko 9,1-9,5 mln, a nie licząc pracowników budżetówki – 6-7 mln. Na pracy tej grupy zatrudnionych, jak piszą analitycy, opiera się utrzymanie 22-23 mln ludzi: emerytów, dzieci, bezrobotnych czy pracowników sfery budżetowej.

Ponadto, jak zaznaczono, współczynnik dzietności spadł już poniżej 1. To oznacza fatalne prognozy demograficzne, gdyż w takiej sytuacji nie ma mowy o zastępowalności pokoleń.

„Jeśli nic się nie zmieni, za kilka lat emerytów na Ukrainie będzie dwa razy więcej niż pracujących” – zaznacza Instytut. Dodaje, że w tej sytuacji „Nie będzie komu generować PKB”. „Właśnie dlatego kwestia demografii musi stać się dla Prezydenta Ukrainy priorytetem na dziś, wymagającą pilnych działań.

Należy zaznaczyć, że Ukraiński Instytut na rzecz Przyszłości określa liczbę ludności Ukraina z okresu bezpośrednio przed wybuchem pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej na około 37,6 mln osób. Te dane znacząco różnią się jednak od tych, które oficjalnie podaje Państwowa Służba Statystyki Ukrainy, tj. 41 mln według stanu na 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto, łącznie w czasie wojny wyjechać miało ponad 20 mln ludzi, z których 12,1 mln wróciło. Nie podano jednak, czy wyliczenia obejmują terytoria obecnie kontrolowane przez rząd w Kijowie, czy terytorium sprzed rosyjskiej inwazji, czy też całość Ukrainy – z Donbasem i Krymem włącznie. Nie wiadomo również, czy twórcy raportu traktują łącznie uchodźców, emigrantów wyjeżdżających na stałe oraz migrantów zarobkowych.

Przypomnijmy, że jeszcze przed rosyjską inwazją, w grudniu 2021 roku, dr Ołeksandr Hładun, ekonomista i demograf z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy twierdził, że Ukraina stoi w obliczu poważnych problemów demograficznych. Według jego prognoz, do końca XXI wieku ludność Ukrainy zmniejszy się do 22 mln. Dodał, że jak na razie nie widać sposobów na zatrzymanie tego procesu”.

Kresy.pl/Ukraińska Prawda