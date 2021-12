Do końca XXI w. liczba ludności Ukrainy spadnie do 22 mln – twierdzi demograf

Opolska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec trzech obywateli Gruzji. Zarzuca się im m.in. 11 włamań do mieszkań w Opolu.

Prokuratura Rejonowa w Opolu poinformowała w czwartek o zakończeniu śledztwa przeciwko trzem obywatelom Gruzji, którym zarzuca się udział we włamaniach do mieszkań na terenie Opola. Skierowany do Sądu Rejonowego w Opolu akt oskarżenia obejmuje trzech mężczyzn: 29-letniego Zakariego T., 42-letniego Giorgija B. oraz 38-letniego Tamaza K.

W maju br. w Opolu doszło do serii włamań do lokali mieszkalnych. Jak podają śledczy, sprawcy do wnętrza mieszkań przedostawali się zawsze w ten sam sposób – poprzez siłowe wyłamanie wkładek zamków. Kradli cenne przedmioty niewielkich rozmiarów, ale zrobili wyjątek dla kożucha.