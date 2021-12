Łukaszenko: Polska jest pod zagraniczną kontrolą bardziej niż Ukraina

„W Polsce jest z kim rozmawiać, będzie z kim rozmawiać. Polacy nie są łatwymi ludźmi – zmuszą każdego polityka, by robił to, co dla nich korzystne” – uważa.

Łukaszenko, zarzuca polskiej władzy sfałszowanie wybory od dłuższego czasu. „Kobiety powstały i zaczęły protestować bo tylko aborcje [zakazali]. To był detonator. Duda wygrał w Polsce fałszując wybory. Nie było tam nawet przewagi jednego procenta. Sfałszowane. I od tego wszystko się zaczęło. Chcieli skierować strzały na nas. A Polacy nie są głupi i tam to wszystko się zaczęło” – uznał Łukaszenko.

Białoruski przywódca rozwodził się też nad socjo-ekonomicznymi problemami w jakim ma się pogrążać według niego Polska – „Tak, tam jest grupka bogatych, ale ilu tam biednych. I rozwarstwienie między biedotą i bogatymi ogromne. To najniebezpieczniejsze dla każdego państwa. To wszystko się razem zebrało, a dalej detonator: dla rolników – futra, dla rolników – aborcje. To był tylko pretekst. A tam rewolucja dojrzewała od dawna i mówiłem im o tym: nie mieszajcie się do cudzego ogrodu, załatwcie u siebie. Nie, poleźli”.

Kresy/PAP