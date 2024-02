Zełenski dla CNN: Nie rozumiem jak Trump może być po stronie Putina

Donald Trump będzie “przeciwko Amerykanom”, jeśli zdecyduje się wspierać Rosję w sprawie Ukrainy, powiedział w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski w CNN, udzielając wywiadu.

W rozmowie z CNN opublikowanej w poniedziałek w Kijowie Zełenski powiedział, że “nie może zrozumieć, jak Donald Trump może być po stronie Putina”.

“To niewiarygodne” – dodał.

Zełenski powiedział, że wierzy, że Trump, który twierdził również, że jeśli zostanie wybrany, zakończy konflikt w ciągu jednego dnia – nie rozumie celów Putina.

“Myślę, że Donald Trump nie zna Putina” – powiedział Zełenski. “Wiem, że go spotkał… ale nigdy nie walczył z Putinem. Armia amerykańska nigdy nie walczyła z armią rosyjską. Nigdy… lepiej to rozumiem” – powiedział. “Nie sądzę, że on rozumie, że Putin nigdy nie przestanie” – powiedział.

Według agencji Bloomberg, powołującej się na swoje dobrze poinformowane źródła, plan ubiegającego się o reelekcję byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na to, by w ciągu 24 godzin zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską, ma polegać na przymuszeniu obu stron do natychmiastowych negocjacji. Jeden z doradców Trumpa, na którego powołuje się agencja twierdzi, że polityk zamierza uciec się do szantażu. Zamierza wstrzymać amerykańską pomoc wojskową, aby zmusić władze w Kijowie do rozpoczęcia negocjacji z Moskwą. Z kolei względem Rosji Trump planuje to samo, ale grożąc zwiększeniem dostaw broni na Ukrainę.

Wcześniej tacy doradcy Trumpa, jak Larry Kudlow i Robert O’Brien publicznie nalegali na zaostrzenie sankcji na rosyjski bank centralny, aby w ten sposób skłonić prezydenta Władimira Putina do porozumienia pokojowego.

Źródła Bloomberga zapewniają zarazem, że obecnie ekipa Trumpa nie prowadzi na ten temat żadnych negocjacji ani z mediatorami rosyjskimi, ani ukraińskimi. Jak tłumaczą, amerykańskie prawo zabrania osobom prywatnym prowadzenia negocjacji w imieniu rządu.

Co więcej, według agencji, doradcy Donalda Trumpa omawiają tzw. koncepcję NATO dwupoziomowego. Miałoby to polegać na tym, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego miałby obowiązywać wyłącznie w przypadku krajów, które osiągnęły wskazane cele w zakresie wydatków na obronność. Część doradców opowiada się też za wprowadzeniem ceł na te państwa, które nie wywiązują się z tych obowiązków.

Dodajmy, że w czerwcu ubiegłego roku Donald Trump w rozmowie z Reuterem przyznał, że Ukraina może być zmuszona do oddania Rosji części swojego terytorium, by zakończyć wojnę.

Jak pisaliśmy, według Bloomberga były prezydent Donald Trump nalegał na udzielenie Ukrainie pomocy w formie pożyczki, ponieważ wysiłki w celu zatwierdzenia dalszej pomocy w Kongresie pozostają w impasie w związku z wewnętrzną walką o politykę imigracyjną i graniczną.

Kresy.pl/CNN