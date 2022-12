40 proc. Słowaków uważa, że to Zachód wywołał wojnę na Ukrainie. Większość negatywnie postrzega ukraińskich uchodźców [SONDAŻ]

Wyniki sondażu think-tanku GLOBSEC pokazują, że Słowacy mają zdecydowanie inne zdanie na temat przyczyn wojny rosyjsko-ukraińskiej i przyjmowania uchodźców z Ukrainy, niż obywatele innych państw Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie Polacy.

Sondaż think-tanku GLOBSEC dotyczył m.in. tego, jak państwa Grupy Wyszehradzkiej widzą genezę wojny rosyjsko-ukraińskiej. Najbardziej jednoznaczne zdanie mają tu Polacy. 84 polskich respondentów uważa, że za wybuch wojny odpowiedzialna jest Rosja. 3 proc. obwinia Stany Zjednoczone lub NATO, a 1 proc. uważa, że winna jest Ukraina.

Zbliżone opinie zaobserwowano wśród Czechów. 72 proc. z nich uważa, że wybuch wojny to wina Rosji, 13 proc. wskazuje na USA/NATO, a 5 proc. jest zdania, że to wina Ukrainy.

Nieco inne zdaniem mają obywatele Węgier i Słowacji. W obu tych krajach co prawda najwięcej respondentów obwinia Rosję, jednak nie jest to wyraźna większość (po 43 procent). 9 proc. Węgrów obarcza odpowiedzialnością Ukrainę, a 27 proc. – USA lub NATO. Wśród węgierskich respondentów aż 21 proc. nie potrafiło jasno wskazać, kto odpowiada za wybuch wojny.

Z kolei na Słowacji aż 39 proc. pytanych twierdzi, że odpowiedzialność leży po stronie USA/NATO. To niemal taki sam odsetek, co tych, którzy twierdzą, że to wina Rosji. 7 proc. wskazuje na Ukrainę, 11 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Według tego samego sondażu, Słowacja jest jedynym państwem Grupy Wyszehradzkiej, w którym większość obywateli negatywnie ocenia przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Tak uważa ponad połowa Słowaków (52 proc.). Jednocześnie, 42 proc. Słowaków ma pozytywne odczucie związane z przyjmowaniem Ukraińców przez swój kraj.

A survey has been made by @GLOBSEC about the attitudes in the Visegrad countries about Ukraine.

The Poles are the most supportive, while the Slovaks are the least.

84% of Poles say Russia is responsible for starting the war.

1% blames of Poles blame Ukraine. pic.twitter.com/04llZ7pT3c

