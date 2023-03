Brytyjski wywiad: Rosja otrzymuje regularne dostawy irańskich dronów

Od początku marca Rosja przeprowadziła co najmniej 71 ataków na Ukrainę przy użyciu irańskich dronów kamikadze Shahed, po dwutygodniowej przerwie w atakach dronów pod koniec lutego, poinformowało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii w swoim najnowszym raporcie wywiadowczym.

