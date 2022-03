Przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie [+FOTO]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w czwartek w Kijowie z przewodniczącymi sejmów Republiki Łotewskiej Inārą Mūrniece, Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz przewodniczącym parlamentu Republiki Estońskiej Jüri Ratasem.

Jak poinformowało w czwartek biuro prezydenta Ukrainy, Wołodymyr Zełenski spotkał się w czwartek w Kijowie z Marszałkami sejmów Republiki Łotewskiej Inārą Mūrniece, Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz przewodniczącym parlamentu Republiki Estońskiej Jüri Ratasem.

„Od pierwszych godzin jesteście z nami – na poziomie przywódców, na poziomie narodów. Dlatego jesteśmy wam wdzięczni. Na Ukrainie wszyscy to rozumieją, wszyscy to doceniają” – powiedział Wołodymyr Zełenski. „Największe zaufanie narodu ukraińskiego jest w waszych krajach i w Polsce, to prawda. Odpowiada to krokom, jakie podjęliście wobec Ukrainy” – dodał.

Wołodymyr Zełenski wyraził także wdzięczność za podpisanie wspólnego oświadczenia „W sprawie pilnej potrzeby modernizacji obrony przeciwlotniczej Ukrainy”, które podpisali przedstawiciele parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii.

„Z zadowoleniem przyjmujemy wszystkie inicjatywy ustawodawcze wspierające Ukrainę, o których mówicie i które realizujecie w swoich parlamentach, a także na arenie międzynarodowej. Byliście także jednymi z pierwszych, którzy pomogli bronią” – powiedział.

Prezydent poinformował przewodniczących parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii o skutkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według prezydenta, aby skutecznie chronić obywateli, w tym cywilów, Ukraina potrzebuje broni – obrony przeciwlotniczej, samolotów i pojazdów opancerzonych.

Pomoc wojskowa i finansowa ze strony państw bałtyckich i innych krajów partnerskich ma dziś kluczowe znaczenie dla Ukrainy, powiedział Zełenski.

Podkreślił również znaczenie dalszego zaostrzenia sankcji wobec Rosji, w tym nałożenia pełnego embarga na jakikolwiek handel z Rosją i Białorusią, a także odłączenia wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT. Prezydent podziękował Litwie, Łotwie i Estonii za aktywne wspieranie przyspieszonego ruchu Ukrainy w kierunku członkostwa w Unii Europejskiej.

„Jestem dzisiaj w Kijowie. Pełna odwagi i wiary. Dziś mamy o 29 dni wojny za dużo. Każda minuta wojny to za dużo” – napisała Čmilyte-Nielsen na Facebooku w czwartek. „To, co zostało zrobione, wciąż nie wystarcza. Musimy codziennie domagać się zakończenia brutalnej agresji i przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy” – powiedziała. „Musimy nadal konsekwentnie udzielać prawdziwej pomocy obronnej, politycznej, finansowej, humanitarnej i innej, a także zapewnić Ukrainie obronę powietrzną i jak najszybciej przyznać Ukrainie status kandydata do UE” – dodała Čmilyte-Nielsen.

„Międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy jest w tej chwili silne, ale musi być utrzymane przez dłuższy czas” – powiedział Ratas. „Najpierw wojna musi zostać zakończona, siły rosyjskie wydalone i integralność Ukrainy przywrócona. Następnie musimy odbudować miasta i miasteczka zniszczone przez siły rosyjskie”. Wyraził nadzieję, że do tego czasu rozpocznie się proces akcesyjny Ukrainy do UE. „Estonia zrobi wszystko, aby przyspieszyć ten proces” – dodał.

Today at Verkhovna Rada with colleagues 🇺🇦Ruslan Stefanchuk, 🇱🇹Viktorija Cmilyte-Nielsen and 🇱🇻Inara Murniece. Addressing the Rada session, signing joint statement. #Ukraine pic.twitter.com/kowSFd9UsI — Jüri Ratas (@ratasjuri) March 24, 2022

