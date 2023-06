Prezydent Rosji Władimir Putin pokazał afrykańskim przywódcom projekt Traktatu „o Stałej Neutralności i Gwarancjach Bezpieczeństwa dla Ukrainy”. Dokument został parafowany w Stambule w zeszłym roku.

W sobotę, podczas wizyty afrykańskiej delegacji w Rosji, Władimir Putin pokazał afrykańskim przywódcom parafowany projekt umowy z Ukrainą, który został przygotowany w marcu 2022 roku w Stambule. Powiedział, że dokument zawierał 18 artykułów oraz aneks. Miał dotyczyć „sił zbrojnych i innych kwestii”.

„Ten projekt traktatu parafował przewodniczący grupy negocjacyjnej z Kijowa . Złożył swój podpis” – oświadczył rosyjski prezydent, cytowany przez brytyjski dziennik The Independent.

Stwierdził, że traktat został zarzucony „pod presją Zachodu”. Ukraina przerwała negocjacje z Rosją, gdy w kwietniu 2022 w podkijowskiej Buczy, gdzie w marcu ub. roku znajdowały się wojska rosyjskie, ujawniono ciała zabitych cywilów.

Na kanale telegramowym rosyjskiej rozgłośni radiowej Majak opublikowano w sobotę aneks do traktatu, o którym mówił Putin. Wynika z niego, że Rosja zażądała, by ukraińska armia liczyła do 85 tys. osób, a Gwardia Narodowa do 15 tys. Strona rosyjska żądała także, by Ukraina posiadała maksymalnie: 342 czołgi, 1029 jednostek opancerzonych pojazdów bojowych, 519 sztuk artylerii, 96 systemów artylerii rakietowej, 96 dział przeciwpancernych, 147 moździerzy, 608 przenośnych systemów obrony powietrznej i 102 samoloty wsparcia bojowego.

Zdjęcie dokumentu pokazuje, że żądania ukraińskie różniły się od rosyjskich. Strona ukraińska zażądała m.in. 800 czołgów oraz do 2400 jednostek opancerzonych pojazdów bojowych, a także do 245 tys. ludzi w siłach zbrojnych. Dokument jest datowany na 13 kwietnia 2022 r.

Przywódcy siedmiu państw afrykańskich przybyli w sobotę do Moskwy, którą odwiedzili po wizycie w Kijowie. Afrykański przywódca przedstawił skonfliktowanym stronom swoje propozycje pokojowe.

Przywódcy Republiki Południowej Afryki, Egiptu, Komorów, Senegalu, Zambii, Ugany i Republiki Kongo przedstawili prezydentom Ukrainy i Rosji 10-punktową inicjatywę pokojową, która zakłada „środki budowy zaufania”. Afrykańscy politycy rozpoczęli misję pokojową w kontekście rozpoczętej w zeszłym tygodniu kontrofensywy Ukraińców. „Ta wojna musi mieć koniec… Musi zostać rozwiązana w drodze negocjacji i środków dyplomatycznych” – powiedział w sobotę prezydent RPA Cyril Ramaphosa w XVIII-wiecznym Pałacu Konstantynowskim Petersburgu.

independent.co.uk / Kresy.pl