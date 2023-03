Reuters: Międzynarodowy Trybunał Karny wyda nakazu aresztowania Rosjan

W sobotę Straż Graniczna opublikowała nagranie, które pokazuje próbę sforsowania przez cudzoziemców rzeki Świsłocz. Trwający 40 sekund materiał pokazuje migrantów z pontonem, a w tle samochody białoruskich służb mundurowych oraz białoruskich funkcjonariuszy. "Służby białoruskie ciągle podwożą cudzoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny. W rejonie #PSGKrynki 15os. (12 ob. Afganistanu i 3 ob. Syrii) przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz, wykorzystując do przeprawy pontony" - podkreśla SG.

