Minister Sikorski: Polska zapewni wsparcie logistyczne dla czeskiej inicjatywy zakupu amunicji dla Ukrainy

Szef MSZ Radosław Sikorski oświadczył, że Polska zapewni wsparcie logistyczne, by amunicja dla Ukrainy, kupowana w ramach czeskiej inicjatywy, mogła dotrzeć na front.

W czwartek, przy okazji spotkania szefów dyplomacji krajów Grupy Wyszehradzkiej, minister Radosław Sikorski zadeklarował, że Polska będzie wspierać tzw. inicjatywę czeską, dotyczącą pozyskania i dostarczenia amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy z krajów spoza Unii Europejskiej, również pod względem logistycznym.

Sikorski pogratulował Czechom tej „doskonałej inicjatywy”.

„Polska z radością dołoży swój wkład nie tylko pod względem finansowym, ale także logistycznym, żeby ta amunicja mogła dotrzeć tam, gdzie jest potrzebna, czyli na front” – oświadczył szef MSZ.

