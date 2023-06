Biden: Finansowa wsparcie Ukrainy będzie kontynuowane

Prezydent USA Joe Biden uważa, że amerykańskie finansowanie wsparcia Ukrainy będzie kontynuowane pomimo ewentualnych dyskusji w Kongresie – przekazał portal Europejska Prawda.

Jak przekazał portal Europejska Prawda, prezydent USA Joe Biden uważa, że amerykańskie finansowanie wsparcia Ukrainy będzie kontynuowane pomimo ewentualnych dyskusji w Kongresie. Powiedział to w czwartek na konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem w Białym Domu.

Amerykański przywódca podkreślił, że Waszyngton i jego sojusznicy dokładają wszelkich starań, aby stale wspierać Ukrainę w obliczu rosyjskiej inwazji na pełną skalę, i „biorąc pod uwagę obecną sytuację, jesteśmy optymistami”.

„Jestem przekonany, że będziemy mieć środki na wspieranie Ukrainy tak długo, jak to będzie potrzebne, i będzie to realne, nawet jeśli w Kongresie będą głosy przeciw” – powiedział Biden. Powiedział, że rozmawiał o wojnie na Ukrainie z przedstawicielami Kongresu, w tym z tymi, którzy byli sceptyczni co do dalszego wspierania Kijowa. „Powiedziałem im: jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę, Rosja nie poprzestanie na Kijowie i nawet moi krytycy są zgodni, że tak jest” – dodał.

Według agencji Bloomberg, Pentagon zamierza ogłosić nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 2 mld dolarów. Obejmuje on przede wszystkim uzbrojenie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

Źródła Bloomberga podają, że pakiet będzie obejmował wyrzutnie oraz rakiety systemu przeciwlotniczego Hawk, a także dwa zaawansowane typy pocisków rakietowych dla systemu Patriot. W tym drugim przypadku chodzi o rakiety PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) produkowanych przez koncern Lockheed Martiin, a także pociski GEM-T od Raytheon. Te ostatnie, jak podano, mają polepszyć zdolności ukraińskiej obrony powietrznej w zakresie zwalczania taktycznych rakiet balistycznych, rakiet manewrujących oraz samolotów przeciwnika.

Nowy pakiet ma zostać oficjalnie ogłoszony jeszcze w piątek. Będzie realizowany w ramach długoterminowego programu USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). To oznacza, że uzbrojenie i sprzęt zostaną zamówione w amerykańskim przemyśle i zostaną dostarczone Ukraińcom w późniejszym terminie. Zaznaczono przy tym, że realizacja zamówień może zająć od kilku miesięcy do nawet paru lat.

Bloomberg przypomina też, że Stany Zjednoczone jesienią ubiegłego roku ogłosiły, że będą dostarczać systemy Hawk z własnych zapasów, ale musiały one zostać naprawione kosztem środków z USAI.

„Obrona powietrzna była dla Ukrainy najwyższym priorytetem, aby przeciwdziałać niedawnym atakom rakiet balistycznych i manewrujących wystrzeliwanych z ziemi i powietrza na miasta, a także by zapewnić osłonę przed rosyjskim lotnictwem podczas oczekiwanej od dawna kontrofensywy” – pisze Bloomberg.

Przypomnijmy, że miesiąc temu Stany Zjednoczone ogłosiły pakiet pomocy wojskowej o wartości 1,2 miliarda dolarów.W ramach inicjatywy Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) Amerykanie przekażą Ukrainie m.in. dodatkowe systemy obrony powietrznej z amunicją oraz pociski artyleryjskie kal. 155 mm.

