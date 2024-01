Ukraina nie będzie mogła w dającej się przewidzieć przyszłości wypędzić Rosji ze swojego terytorium – twierdzi prezydent Czech Petr Pavel.

Jak przekazał agencja prasowa Unian, prezydent Czech Petr Pavel uważa, że Ukraina nie będzie mogła w dającej się przewidzieć przyszłości wypędzić Rosji ze swojego terytorium.

Ukraina nie jest obecnie w stanie całkowicie wypędzić Rosji ze swojego suwerennego terytorium, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Dlatego demokracje powinny starać się pomóc jej osiągnąć jak najlepszy wynik – oświadczył czeski prezydent Petr Pavel.

„Trzeba spojrzeć na to realistycznie, a nie przez zbyt optymistyczne różowe okulary, jak to często bywało dotychczas. Rosja z pewnością nie jest łatwym i słabym przeciwnikiem. Rosja zachowuje się agresywnie i w sposób ignorancki. Musimy starać się zapewnić Ukrainie możliwie najlepszy wynik i utrzyma poparcie świata demokratycznego” – powiedział czeski prezydent.

Przewiduje także, że rosyjska presja militarna wzrośnie w miarę zbliżania się wyborów prezydenckich w Rosji wczesną wiosną, w związku z dążeniem Rosji do większych zdobyczy terytorialnych. Choć nie można oczekiwać, że prezydent Władimir Putin będzie miał w wyborach poważnego rywala, który mógłby mu zagrozić, musi on także wykazać wyborcom determinację i wyniki, które przyniosą Ukrainie kolejne straty – uważa czeski prezydent.

Przypomnijmy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret wzywający do zachowania ukraińskiej tożsamości narodowej w Rosji. W dekrecie, ogłoszonym z okazji Dnia Jedności Ukrainy 22 stycznia, uważa się, że „Rosja systematycznie niszczy tożsamość narodową i uciska Ukraińców na ziemiach przez nich historycznie zamieszkałych”, a mianowicie „współczesnym Krasnodarze, Biełgorodzie, Briańsku, Woroneżu, Kursku i Rostowie” w Rosji.

Wzywa gabinet ministrów Ukrainy do współpracy z międzynarodowymi ekspertami w celu opracowania planu działania na rzecz zachowania ukraińskiej tożsamości na terytorium Rosji.

„To przywrócenie prawdy o przeszłości historycznej w imię przyszłości Ukrainy” – powiedział Zełenski w nagraniu wideo, w którym ogłosił dekret.

When all Ukrainians join hands, they won’t raise them to surrender. We all fight. And today, this is true not only for the Dnipro’s two banks. Today, the unity of Ukrainians spans both hemispheres of the Earth. In every corner of which, on February 24, there were people… pic.twitter.com/ylDwWkOLyj

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024