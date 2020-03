Kongresmenka z Partii Demokratycznej: Idlib to najpotężniejsza twierdza Al-Kaidy na świecie

Najpotężniejsza na świecie enklawa Al-Kaidy jest w Idlib, w Syrii, a jednak Pompeo i media nazywają terrorystów „rebeliantami” i chcą ich bronić. Pytanie do Trumpa i kandydatów Demokratów: chcecie bronić Al-Kaidy, czy ją pokonać? – pyta Tulsi Gabbard, startująca w wyborach na prezydenta USA.

Tulsi Gabbard, kongresmenka ubiegająca się o nominację Partii Demokratycznej na kandydatkę na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zamieściła w sieci klip, w którym pyta swoich kontrkandydatów, a także prezydenta Donalda Trumpa o ich stosunek do sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib.

„Największa i najpotężniejsza obecnie na świecie enklawa Al-Kaidy jest w Idlib, w Syrii” – mówi Tulsi Gabbard w nagraniu zamieszczonym na Twitterze. Przypomniała opinię Bretta McGurka, byłego specjalnego wysłannika ds. wojny przeciwko ISIS w administracji Baracka Obamy i Donalda Trumpa, którego zdaniem syryjska prowincja Idlib to największa „bezpieczna przystań” tego terrorystycznego ugrupowania od czasu zamachu z 11 września 2001 roku. Zaznaczmy, że dotyczy to m.in. Tahrir asz-Szam, czyli dawnego Dżabhat an-Nusra, który był syryjskim skrzydłem Al-Kaidy.

Podobnie uważa też płk Myles Caggins, rzecznik Operacji Inherent Resolve, który powiedział, że Idlib jest niczym magnes, przyciągający terrorystów, głównie z powodu tego, że pod wieloma względami jest to obszar pozbawiony władzy zwierzchniej. Dodał też, że znajduje się tam wiele ugrupowań, z czego wszystkie są „utrapieniem, groźbą i zagrożeniem dla cywilów”.

Gabbard zaznacza, że mimo tego, amerykańskie media korporacyjne określają terrorystów z Al-Kaidy mianem „rebeliantów” i chcą, żeby ich chronić.

PRZECZYTAJ: Czy Trump pozwoli przetrwać sympatykom Al-Kaidy w Syrii?

– Proste pytanie, do prezydenta Trumpa i do wszystkich kandydatów Demokratów ubiegających się o prezydenturę. Czy chcecie chronić tę twierdzę Al-Kaidy w Idlib, w Syrii, czy ich pokonać? Wyborcy mają prawo wiedzieć – powiedziała Gabbard. We wpisie na Twitterze zaznaczyła, że również sekretarz stanu USA Mike Pompeo nazywa islamistycznych bojówkarzy z Syrii „rebeliantami”.

Przeczytaj: USA wezwały Syrię i Rosję do zakończenia „nikczemnej ofensywy” w Idlib

Czytaj także: Brytyjski minister spraw zagranicznych odwiedzi Turcję w celu pokazania poparcia dla jej działań w Syrii

The most powerful AQ enclave in the world today is in Idlib, Syria. Yet Pompeo & corporate media call these terrorists “rebels” & want to protect them. Question to Trump & all Dem Candidates: Do you want to protect AQ or defeat them? Voters have a right to know. #StandWithTulsi pic.twitter.com/88GjWJTA5d

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) March 2, 2020