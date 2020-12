Kierował grupą przestępczą, która przerzucała nielegalnych imigrantów. Jest akt oskarżenia

„Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko 54-letniemu Polakowi kierującemu grupą przestępczą, trudniącą się przerzutem nielegalnych migrantów do Polski i dalej na zachód Europy” – poinformowała w czwartek Straż Graniczna.

Podkreślono, że 54-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Wiosną tego roku został zatrzymany w Bratysławie, następnie deportowany do Polski. „Śledczy zarzucają mu organizację, nadzór i kierowanie grupą przestępczą zajmującą się przerzutem nielegalnym imigrantów. Byli to głównie Irakijczycy i Syryjczycy, którzy przez Turcję dostawali się do Grecji, a następnie samolotami czarterowymi przylatywali do różnych miast w Polsce. Z lotnisk kurierzy przewozili imigrantów pociągami w rejon zachodniej granicy Polski, m.in. do Szczecina, Świnoujścia i Kostrzyna nad Odrą. Stąd, zazwyczaj już samodzielnie, cudzoziemcy jechali do Niemiec i Szwecji” – napisano w komunikacie.

Kanał przerzutowy funkcjonował przez kilka lat. Wiele osób było zaangażowanych w jego organizację. Czerpały z niego znaczne korzyści finansowe. Przerzucani cudzoziemcy posługiwali się sfałszowanymi lub skradzionymi dokumentami tożsamości obywateli Unii Europejskiej. Śledczy szacują, że nawet kilkaset osób mogło w ten sposób trafić na zachód Europy. Oskarżonemu mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w omawianej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości.

Na łamach naszego portalu wielokrotnie pisaliśmy o procederze przerzutu nielegalnych imigrantów przez Polskę.

W połowie grudnia bieżącego roku, w transporcie ze świątecznymi choinkami z Czech ukrywali się trzej Afgańczycy wykryci przez policjantów z Brzegu. Migranci nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski.

W niedzielę funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali czterech nielegalnych migrantów z Turcji, którzy przez zieloną granicę próbowali przedostać się na zachód Europy. Mężczyźni w tym celu przepłynęli Bug, wykorzystując dziecięce zabawki plażowe.

Na początku grudnia br. funkcjonariusze z Placówki SG w Medyce zatrzymali ponad trzydziestoosobową grupę obywateli Mołdawii oraz Ukrainy, którzy przedstawiali do kontroli fałszywe dokumenty, mające potwierdzać legalność ich zatrudnienia.

Na początku grudnia Straż Graniczna zatrzymała dwóch nielegalnych imigrantów w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Pierwotnie cudzoziemcy twierdzili, że są obywatelami Libii, jednak po sprawdzeniu w bazach danych ustalono, że są to obywatele Tunezji.

Pod koniec listopada funkcjonariusze z Placówki SG w Dołhobyczowie zatrzymali na terenie pow. hrubieszowskiego trzech nielegalnych migrantów z Turcji. Mężczyźni pieszo przekroczyli państwową granicę z Ukrainy do Polski.

Na początku ubiegłego miesiąca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali obywateli Afganistanu, którzy podróżowali ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Straż Graniczna informowała we wrześniu o zatrzymaniu ośmiu nielegalnych imigrantów z Syrii wraz z wiozącym ich kierowcą samochodu ciężarowego, a także dwóch obywateli Afganistanu. W komunikacie podkreślono, że Polska miała być dla nich krajem tranzytowym w podróży do Niemiec.

W sierpniu 34 nielegalnych imigrantów zostało zatrzymanych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Kobiór (Śląskie). Zatrzymani byli obywatelami Iraku, Iranu, Syrii oraz Turcji.

Podobna sytuacja miała miejsce na początku czerwca. Wówczas funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali w Katowicach grupę nielegalnych migrantów z Afganistanu, którzy przedostali się do Polski aż z Grecji.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl