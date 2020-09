Straż Graniczna: Na terytorium Polski zatrzymano kolejnych nielegalnych imigrantów z Syrii i Afganistanu

„Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ośmiu nielegalnych imigrantów z Syrii wraz z wiozącym ich kierowcą samochodu ciężarowego oraz dwóch obywateli Afganistanu” – podała w piątek Straż Graniczna.

Straż Graniczna poinformowała w piątek o zatrzymaniu ośmiu nielegalnych imigrantów z Syrii wraz z wiozącym ich kierowcą samochodu ciężarowego, a także dwóch obywateli Afganistanu. W komunikacie podkreślono, że Polska miała być dla nich krajem tranzytowym w podróży do Niemiec.

„Dwaj nielegalni migranci, którzy przyjechali do Polski w transporcie sanitariatów, zostali ujawnieni w środę 2 września na wrocławskich Bielanach. O pasażerach na gapę powiadomił służby kierowca tira, w naczepie którego podróżowali. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia ustalili, że są to obywatele Afganistanu w wieku 41 i 45 lat. Ich trasa z Bułgarii wiodła poprzez Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Do naczepy tira wsiedli prawdopodobnie na Słowacji, gdzie kierowca miał kilkugodzinna przerwę. Liczyli, że samochodem tym dojadą do Niemiec” – czytamy.

Cudzoziemcom postawiony został zarzut przekroczenia granicy wbrew obowiązującym przepisom przy użyciu podstępu. Obaj przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Zawnioskowali także o warunkowe umorzenie postępowania.

„Wcześniej, pod koniec sierpnia, w Jędrzychowicach funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki wytypowali do kontroli Volkswagena Touran na niemieckich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że samochodem tym podróżuje dziewięciu obywateli Syrii – kierowca oraz ośmiu pasażerów. Funkcjonariusze skontrolowali dokumenty cudzoziemców i ujawnili, że żaden z pasażerów nie ma prawa przebywać na terenie Unii Europejskiej” – czytamy.

Podkreślono, że cudzoziemcy dostali się nielegalnie do Serbii, a następnie przez Słowację do Polski przyjechali ukryci pomiędzy wypełnionymi workami w naczepie samochodu ciężarowego. Już w naszym kraju cudzoziemcy zostali wysadzeni w lesie gdzie oczekiwali na kolejne pojazdy, którymi mieli nielegalnie dostać się do Niemiec. W opisywanej grupie było dwóch nastolatków w wieku 14 i 15 lat.

„Imigranci usłyszeli zarzut przekroczenia granicy polsko-słowackiej oraz usiłowania przekroczenia granicy polsko-niemieckiej we współdziałaniu z innymi osobami. Przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Natomiast 27-letni kierowca, który przewoził nielegalnych migrantów usłyszał zarzut udzielenia pomocy cudzoziemcom w usiłowaniu przekroczenia granicy państwowej z Polski do Niemiec wbrew obowiązującym przepisom” – napisano w komunikacie.

Podkreślono, że wszyscy cudzoziemcy do czasu wydania decyzji w ich sprawie przebywać będą w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

W sierpniu 34 nielegalnych imigrantów zostało zatrzymanych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Kobiór (Śląskie). Zatrzymani byli obywatelami Iraku, Iranu, Syrii oraz Turcji.

O podobnej sytuacji informowaliśmy na początku czerwca. Wówczas funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali w Katowicach grupę nielegalnych migrantów z Afganistanu, którzy przedostali się do Polski aż z Grecji.

Z kolei pod koniec maja sześciu obywateli Afganistanu, nielegalnie przebywających w Polsce, zostało złapanych przez policję w Dąbrowie Górniczej. Afgańczycy dostali się do Polski w transportach zabawek i arbuzów.

Zobacz też: Chyżne: zatrzymano dwóch Afgańczyków ukrytych wśród arbuzów

strazgraniczna.pl / Kresy.pl