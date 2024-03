Ośmiu nielegalnych imigrantów pracowało w Polsce, muszą opuścić kraj

Ośmiu nielegalnie przebywających cudzoziemców opuści Polskę. Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG zatrzymali czterech obywateli Nepalu, trzech obywateli Mołdawii oraz obywatela Azerbejdżanu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Częstochowie 13 marca przeprowadzili czynności kontrolno-weryfikacyjne w jednej z firm na terenie powiatu lublinieckiego. Jak się okazało w momencie kontroli 12 obcokrajowców nie posiadało żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość. W związku z tym mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, celem przeprowadzenia dalszych czynności.

Zobacz też: Ukrainiec figurował w rejestrze “osób niepożądanych”, a mimo to przebywał w Polsce. Został wydalony

Właściciel podmiotu gospodarczego dostarczył funkcjonariuszom SG ich dokumenty, w trackie weryfikacji których okazało się, że 8 obcokrajowców nie spełnia warunków wjazdu i pobytu w naszym kraju i przebywają w Polsce nielegalnie. W związku z powyższym, w tym samym dniu funkcjonariusze Straży Granicznej rozpoczęli w firmie przeprowadzenie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.

Czterech obywateli Nepalu, trzech obywateli Mołdawii i obywatel Azerbejdżanu otrzymało decyzje administracyjne zobowiązujące ich do opuszczenia kraju w terminie 15 dni. Jednocześnie orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i pozostałych krajów strefy Schengen na okres 6 miesięcy.

Zobacz też: Gruzin wielokrotnie łamał prawo w Polsce. Zostanie deportowany

Jak poinformowała w poniedziałek służba prasowa Straży Granicznej, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w ramach wsparcia Podlaskiego Oddziału SG, w powiecie suwalskim zatrzymali do kontroli drogowej samochód, w którym 36-letni Ukrainiec przewoził nielegalnych imigrantów.

“Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali do kontroli drogowej toyotę. Taksówką na polskich tablicach rejestracyjnych kierował 36-letni obywatel Ukrainy. W aucie znajdowało się czterech cudzoziemców. Kierowca tłumaczył funkcjonariuszom Straży Granicznej, że był na Łotwie i tam spotkał Irańczyków. Osoby zapytały go, czy podwiezie ich do niemieckiej granicy. Wyraził zgodę i ruszył w drogę. Okazało się, że cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju” – czytamy.

Dalsze czynności w sprawie kierowcy i pasażerów prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak.

Kresy.pl/SG