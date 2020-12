SG zatrzymała nielegalnych imigrantów z Turcji, którzy przepłynęli Bug na dziecięcych zabawkach plażowych [+FOTO]

„Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali czterech nielegalnych migrantów z Turcji, którzy przez zieloną granicę próbowali przedostać się na zachód Europy. Mężczyźni w tym celu przepłynęli Bug, wykorzystując… dziecięce zabawki plażowe” – poinformowała służba w piątek.

W piątkowym komunikacie podkreślono, że nielegalne przekroczenie granicy zostało wykryte przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Kryłowie dzięki urządzeniom do nocnej obserwacji.

„Mężczyźni przy pomocy dmuchanych kółek do zabawy w wodzie przepłynęli rzekę graniczną i nielegalnie przekroczyli granicę państwową z Ukrainy do Polski. Po dopłynięciu do polskiego brzegu, przebrali się w suche ubrania i zamierzali jak najszybciej oddalić się w głąb kraju. W tym momencie do akcji wkroczyli funkcjonariusze SG, którzy zatrzymali całą czwórkę. Po przebadaniu ich przez lekarza oraz pobraniu od nich próbek na obecność SARS-CoV-2, nielegalni migranci zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej” – napisano.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zatrzymani migranci w wieku: 24, dwie osoby w wieku 33 i 45 lat, przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy RP. Zeznali, że mieli zamiar dostać się na zachód Europy. Po zakończeniu wobec nich czynności administracyjnych zostali przekazani ukraińskim służbom granicznym.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Na początku grudnia br. funkcjonariusze z Placówki SG w Medyce zatrzymali ponad trzydziestoosobową grupę obywateli Mołdawii oraz Ukrainy, którzy przedstawiali do kontroli fałszywe dokumenty, mające potwierdzać legalność ich zatrudnienia.

Na początku grudnia Straż Graniczna zatrzymała dwóch nielegalnych imigrantów w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Pierwotnie cudzoziemcy twierdzili, że są obywatelami Libii, jednak po sprawdzeniu w bazach danych ustalono, że są to obywatele Tunezji.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Pod koniec listopada funkcjonariusze z Placówki SG w Dołhobyczowie zatrzymali na terenie pow. hrubieszowskiego trzech nielegalnych migrantów z Turcji. Mężczyźni pieszo przekroczyli państwową granicę z Ukrainy do Polski.

Na początku ubiegłego miesiąca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali obywateli Afganistanu, którzy podróżowali ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Straż Graniczna informowała we wrześniu o zatrzymaniu ośmiu nielegalnych imigrantów z Syrii wraz z wiozącym ich kierowcą samochodu ciężarowego, a także dwóch obywateli Afganistanu. W komunikacie podkreślono, że Polska miała być dla nich krajem tranzytowym w podróży do Niemiec.

W sierpniu 34 nielegalnych imigrantów zostało zatrzymanych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Kobiór (Śląskie). Zatrzymani byli obywatelami Iraku, Iranu, Syrii oraz Turcji.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Podobna sytuacja miała miejsce na początku czerwca. Wówczas funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali w Katowicach grupę nielegalnych migrantów z Afganistanu, którzy przedostali się do Polski aż z Grecji.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl