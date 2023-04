Erdogan zapowiedział budowę nowego, dużego okręty w typie lotniskowca

My nie uchylimy naszych środków, dopóki podobne nie będą na poziomie europejskim - oświadczył w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, odnosząc się do zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy do Polski oraz rozporządzeniu dot. tranzytu przez Polskę. Zadeklarował, że embargo będzie obowiązywało co najmniej do końca roku.

Minister Waldemar Buda wypowiadał się w Radiu Zet na temat tymczasowego zakazu przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego, który obowiązuje aktualnie do 30 czerwca. "My nie uchylimy naszych środków, dopóki podobne nie będą na poziomi europejskim. Więc czas tutaj gra na naszą korzyść, będziemy trzymać te rozwiązania polskie, dokąd nie ustabilizuje się sytuacja" - oświadczył, cytowany przez portal Do Rzeczy.

"To jest absolutnie niemożliwe, żeby w czerwcu znieść to embargo, bo doprowadzilibyśmy do sytuacji, że po żniwach ukraińskich to zboże zapełniłoby silosy, które z taką teraz determinacją opróżniamy" - wskazał.