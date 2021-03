Dyplomata USA potępił ataki na osoby LGBT w Polsce. Wytknięto mu hipokryzję

Chargé d’affaires ambasady USA w Polsce potępił ataki na osoby LGBT, jakie mają miejsce w naszym kraju. Internauci wytknęli dyplomacie hipokryzję – nie zajął on stanowiska ws. przybierających na sile ataków na kościoły czy prześladowania Polaków na Białorusi.

„Potępiamy ataki na osoby LGBTI, takie jak wczorajszy w Gdańsku, czy niedawny w Warszawie. Wszyscy mamy prawo żyć bez strachu – niezależnie od tego, kogo kochamy” – napisał w czwartek na Twitterze Bix Aliu, chargé d’affaires ambasady USA w Polsce.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Potępiamy ataki na osoby LGBTI, takie jak wczorajszy w Gdańsku, czy niedawny w Warszawie. Wszyscy mamy prawo żyć bez strachu – niezależnie od tego, kogo kochamy. — Bix Aliu (@USAmbPoland) March 18, 2021

Amerykański dyplomata we wpisie odniósł się do ataku, do którego doszło w połowie lutego na warszawskim Mokotowie. Sprawa nagłośniona została przez kontrowersyjny Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych 8 marca. Według OMZRiK dwóch gejów – Maciek i Vitaliy – miało zostać zaatakowanych przez nieznajomego mężczyznę, bo trzymali się za ręce przy dzieciach.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że tego wieczoru pokrzywdzony szedł w towarzystwie drugiego mężczyzny. W pewnym momencie został zaczepiony słownie przez napastnika, który skierował wobec nich słowa obelżywe. Po wymianie słów odszedł, po czym wrócił po kilku minutach i ugodził jednego z mężczyzn ostrym narzędziem w plecy” – brzmi komunikat policji w tej sprawie. Nie ustalono jeszcze motywu ataku.

CZYTAJ TAKŻE: Unia Europejska strefą wolności LGBTIQ

Drugie zdarzenie, do jakiego nawiązał pracownik amerykańskiej ambasady, miało miejsce 17 marca w Gdańsku. „Homokomando” Trójmiasto miało zostać napadnięte podczas zajęć sportowych dla osób LGBT + w parku przez ok. 30 zamaskowanych mężczyzn. W efekcie dwie osoby przewieziono do szpitala – nie poinformowano niestety w jakim stanie, gazetaplus.pl stwierdziła jedynie lakonicznie, że „ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”.

Hipokryzja dyplomaty?

„A co z potępieniem ataków na kościoły, miejsca i symbole kultu religijnego Panie Bix Aliu ? Przypomnę – od konca października 2020 do marca tego roku zanotowaliśmy 152 takie przypadki?” – zauważył w odpowiedzi na wpis dyplomaty dziennikarz Wojciech Wybranowski.