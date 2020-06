Amerykańska armia promuje ideę LGBT i bierze udział w „miesiącu dumy” homoseksualistów [+VIDEO]

Na oficjalnych kontach amerykańskich Sił Zbrojnych pojawiło się wystąpienie generała kierującego Dowództwem Kadetów Armii USA w którym poparł on idee LGBT.

Nagranie zatytułowane „Świętowanie Miesiąca Dumy LGBT” pojawiło się początkowo na koncie Korpusu Szkolenia Oficerów Rezerwy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych na Twitterze. Wpis zawierający nagranie audiowizualne został opublikowany w środę, a następnie udostępniony między innymi przez oficjalne konta Armii Stanów Zjednoczonych (czyli sił lądowych), Sił Zbrojnych USA w Europie i jednego z batalionów amerykańskiej artylerii. Nagranie zawierało słowa poparcia dla agendy ruchu LGBT ze strony generała Johna R. Evansa z Dowództwa Kadetów Armii USA.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Czerwiec jest miesiącem dumy LGBT dla uznania amerykańskich lesbijek, gejów, biseksualistów i transeksualistów” – zaczyna swoje wystąpienie gen. Evans. Jak stwierdza jest on obchodzony by „zaznaczyć postęp jaki poczyniliśmy promując społeczeństwo równości”. Jednak jak dodaje generał – „Musimy pozostać czujni i nadal wzywać naszych współobywateli do eliminacji uprzedzeń i promowania uznania różnorodności naszego narodu. Armia polega na zróżnicowanej podstawie, perspektywach i umiejętnościach wszystkich członków naszych sił zbrojnych”.

Gen. Evans stwierdził wręcz, że tylko uznając agendę ruchu LGBT amerykańska armia będzie mogła odpowiedzieć na „złożone wyzwania świata” i „będzie stawać się silniejsza”. Jak stwierdził – „utrzymamy te siłę promując i wzmacniając otwartą różnorodność inkluzywnej kultury”, co ma amerykańskiej armii umożliwić ściąganie największych talentów ze społeczeństwa. „Nasza różnorodność jest naszą siłą” – podsumował gen. Evans.

USA są jednym z głównych promotorów agendy ruchu LGBT na świecie. Gmach ambasady USA w Warszawie w czerwcu jest obwieszany tęczowymi flagami, które są symbolem ruchu homoseksualistów i transseksualistów. W ten sposób placówka dyplomatyczna włączyła się w ogłoszoną przez prezydenta Donalda Trumpa kampanię solidarności jego państwa z ruchem LGBT na całym świecie. Ambasador USA w Polsce był także wśród 45 dyplomatów, którzy oficjalnie udzielili poparcia warszawskiej „paradzie równości” w 2019 r. Także w roku bieżącym przedstawicielstwo USA włączyło się w promowanie „miesiąca dumy LGBT”. Ambasador Georgette Mosbacher ostro krytykowała też prorządową „Gazetę Polską” za wyprodukowanie naklejek wymierzonych przeciwko ruchowi LGBT. We wtorek „Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że Mosbacher interweniowała u prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie jego słów porównujących ten ruch do komunistów.

Na naszym portalu pisaliśmy o planach administracji Trumpa rozpoczęcia ogólnoświatowej kampanii na rzecz zniesienia karalności homoseksualizmu. Jego urzędnicy wykorzystywali tę sprawę między innymi w krytyce Iranu. Szczególnie aktywnym promotorem agendy LGBT w polityce zagranicznej USA jest były ambasador tego państwa w Niemczech, a obecnie specjalny przedstawiciel USA do spraw negocjacji pokojowych między Serbią i Kosowem, Richard Grenell, który sam jest aktywnym homoseksualistą.

twitter.com/kresy.pl