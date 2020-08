Donald Trump: Aplikacja TikTok zostanie zakazana w USA. „Mam wystarczające uprawnienia, by to wprowadzić”

USA wprowadzą zakaz używania kontrolowanej przez chińską spółkę aplikacji TikTok. W sobotę ma zostać podpisane odpowiednie zarządzenie w tej sprawie – zapowiedział w piątek prezydent USA Donald Trump.

Trump podkreślił w piątek, że ma możliwość skorzystania ze swoich specjalnych uprawnień, które dotyczą bezpieczeństwa gospodarczego, wydając dekret blokujący aplikację należącą do chińskiej grupy ByteDance – podaje agencja „Reuters”. „Mam wystarczające uprawnienia, by to wprowadzić” – zadeklarował Donald Trump.

Podkreślił, że działania w opisywanej sprawie ma zamiar wykonać w najbliższym czasie. „Jutro podpiszę ten dokument” -zapowiedział.

W ostatnim czasie w sprawie aplikacji prowadzone było dochodzenie komitetu ds. inwestycji zagranicznych w USA, czyli CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Jego celem było wyjaśnienie, czy popularny zwłaszcza wśród młodzieży TikTok nie niesie zagrożeń dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Wyniki dochodzenia nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Wielu amerykańskich ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest zdania, że TikTok może być wykorzystywany przez Chiny w celach sprzecznych z interesami USA.

Deklaracje Donalda Trumpa były pośrednim odniesieniem do doniesień medialnych sugerujących, że departament handlu USA planuje zażądać od działającej też w USA chińskiej spółki internetowej ByteDance pozbycia się udziałów w popularnej aplikacji.

Agencja Bloomberg pisze, powołując się na anonimowe źródła w departamencie handlu USA, że kupnem TikTok miałby interesować się gigant technologiczny Microsoft. Koncern odmówił jednak komentarza w sprawie – czytamy.

Na początku lipca pisaliśmy, że szef amerykańskiej dyplomacji informował, że administracja Donalda Trumpa rozważa zakazanie używania na terytorium USA popularnej chińskiej aplikacji komunikacyjnej TikTok.

Pompeo mówił wtedy, że TikTok zbiera dane użytkowników i bez ich wiedzy przesyła je na serwery chińskiego operatora. Aplikacja ma być według sekretarza stanu wykorzystywana do inwigilacji i przekazywania propagandy. „Jeśli chodzi o chińskie aplikacje, to mogę zapewnić, że Stany Zjednoczone załatwią tę sprawę we właściwy sposób. Nie chcę uprzedzać prezydenta, ale rozważamy takie kroki” – powiedział w tym kontekście szef amerykańskiej dyplomacji.

Aplikacja TikTok to forma sieci społecznościowej pozwalającej na udostępnianie krótki nagrań audiowizualnych. Obecnie korzysta z niej na całym świecie około 800 mln użytkowników. Pod koniec czerwca TikTok wraz z szeregiem innych aplikacji został zakazany na terytorium Indii.

Amerykanie od dłuższego czasu starają się zwalczać chińskie koncerny wysokich technologii. Ich szczególnym celem jest potentat telekomunikacyjny Huawei. W maju ubiegłego roku Departament Handlu USA wpisał Huawei na „czarną listę” firm, które muszą występować o specjalne zezwolenie na nabywanie nowoczesnych technologii z USA choć następnie zawiesił wykonywanie tej decyzji na trzy miesiące. Spowodowało to decyzję takich potentatów branży telekomunikacyjnej i elektronicznej jak Google, Intel, Qualcomm, Xilinx i Broadcom o zakończeniu współpracy z chińską spółką, mimo zawieszenia sankcji wobec Huawei na okres trzech miesięcy. Huawei utracił więc dostęp do oprogramowania produkowanego przez te korporacje.

Przypomnijmy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka Piotra D., byłego oficera ABW, i Chińczyka Weijinga W., dyrektora sprzedaży polskiego oddziału Huawei, pod zarzutem współpracy z chińskim wywiadem.

Relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami są obecnie uznawane za najgorsze od kilku dekad. Obydwa państwa spierają się nie tylko w kwestiach handlowo-gospodarczych oraz w sprawie pandemii Covid-19, lecz także w sprawach związanych z autonomią Hongkongu oraz przestrzeganiem praw człowieka wobec Ujgurów i innych muzułmanów w regionie Sinciang na zachodzie Chińskiej Republiki Ludowej.

reuters.com / bloomberg.com / kresy.pl