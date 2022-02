USA: udany drugi test nowego pocisku przeciwradarowego AGM-88G AARGM-ER

Pocisk przeciwradarowy o wydłużonym zasięgu AGM-88G AARGM-ER jest przeznaczony do przełamywania zaawansowanych systemów obrony powietrznej.

W tym tygodniu amerykański koncern Northrop Grumman ogłosił, że przeprowadzono drugi, zakończony powodzeniem test odpalenia zaawansowanego, naprowadzanego rakietowego pocisku przeciwradarowego o wydłużonym zasięgu AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile Extended Range).

Próba została przeprowadzona 21 stycznia br. Pocisk AGM-88G AARGM-ER został wystrzelony z myśliwca wielozadaniowego F/A-18 Super Hornet z lotnictwa Marynarki Wojennej USA na poligonie u wybrzeży południowej Kalifornii.

Jak podano, rakieta pokonała długi dystans i trafiła w cel na lądzie, imitujący stację radiolokacyjną na poligonie na wyspie San Nicholas.

Pocisk AARGM-ER wykorzystuje najnowsze sensory, elektronikę i modele cyfrowe. Northrop Grumman, jako główny wykonawca, kontynuował prace nad jego opracowaniem po tym, jak we wrześniu 2021 roku otrzymał zgodę na wstępną, małoskalową produkcję (tzw. Milestone C Decision). W grudniu koncern podpisał kontrakt wart 45,6 mln dol. na drugą partię produkcyjną. Zgodnie z umową, do 2023 roku musi dostarczyć rakiety AARGM-ER, gotowe do wprowadzenia do użytku, o wstępnej gotowości operacyjnej.

Komandor Alex Count Dutko z biura programowego PMA-242 (Navy Program Manager for Direct Time Sensitive Strike) powiedział, że drugi test pocisku (pierwszy miał miejsce w lipcu ub. roku) umożliwił zweryfikowanie jego zdolności do wykrywania, identyfikacji, lokalizacji i rażenia naziemnego radaru obrony powietrznej z wydłużonego zasięgu.

„Dzięki nadzwyczajnym staraniom naszego zespołu, jesteśmy o krok bliżej do dostarczenia broni zdolnej do przełamania najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej przeciwnika bez wystawiania naszych myśliwców na niebezpieczeństwo” – zaznaczył Dutko, cytowany w oficjalnym komunikacie.

AARGM-ER jest integrowany z samolotami amerykańskiej marynarki wojennej: F/A-18E/F Super Hornet i EA-18G Growler, a także maszynami F-35A/B/C.

Northrop Grumman zaznacza, że nowy pocisk rakietowy zapewnia Marynarce Wojennej USA zdolność do wyprzedzania ewoluujących zagrożeń. „Ten test w locie dodatkowo wykazał krytyczną zdolność AARGM-ER do precyzyjnego zwalczania zagrożeń z dalekiego zasięgu, jednocześnie umożliwiając załogom startującym utrzymanie bezpiecznej odległości” – powiedziała Mary Petryszyn z kierownictwa Northrop Grumman Defence Systems.

US Navy zleciła rozpoczęcie prac nad AARGM-ER w 2016. Dzięki zastosowaniu silnika strumieniowego z poddźwiękową komorą spalania (ramjet), zasięg miał zostać podwojony – ze 110km do około 220-250 km.

Dodajmy, że według nieoficjalnych informacji pochodzących z Ministerstwa obrony Narodowej, w przeciągu ostatnich lat zapadły decyzje o zwiększeniu potencjału bojowego polskich samolotów F-16C/D Jastrząb, m.in. poprzez zakupy pocisków do przełamania obrony przeciwlotniczej AGM-88E AARGM (wersja standardowa) oraz lekkich bomb kierowanych rodziny Small Diameter Bomb. Niewykluczone, że w przyszłości pociski te w nowej wersji AARGM-ER mogą stać się uzbrojeniem polskich F-35.

