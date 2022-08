Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Chin, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi, przybyła na Tajwan. Wiozący ją samolot wylądował na lotnisku w Tajpej.

We wtorek późnym wieczorem czasu lokalnego, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi, wylądowała wraz z amerykańską delegacją na Tajwanie, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Chin. Pelosi jest najwyższym rangą amerykańskim dygnitarzem, który odwiedził Tajwan w ciągu ostatnich 25 lat.

Niedługo po lądowaniu Pelosi zamieściła na Twitterze zdjęcie z lotniska w Tajpej. „Nasza wizyta potwierdza, że Ameryka jest z Tajwanem; silną, żywą demokracją i naszym ważnym partnerem w Indo-Pacyfiku”.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022