Amerykański senator Rand Paul zakażony koronawirusem

Amerykański senator Rand Paul potwierdził w niedzielę, że w teście na koronawirusa otrzymał wynik pozytywny.

Senator stwierdził, że przechodzi chorobę COVID-19 bezobjawowo. Zaznaczył także, że nie miał bezpośredniego kontaktu z żadną osobą, w przypadku której zakażenie zostało potwierdzone – informuje portal „Voa News”. Przyczyną wykonania testu była duża ilość podróży jaką odbywa.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person.

— Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020