Chiny opublikowały zdjęcie swojej flagi na Księżycu

Rządowa agencja kosmiczna Chin opublikowała w piątek zdjęcie chińskiej flagi na Księżycu.

Jest to nawiązanie do flagi Stanów Zjednoczonych, która została umieszczona na powierzchni Księżyca 51 lat temu. Jest to także symboliczne zaznaczenie, że Chiny zamierzają konkurować z USA w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Chang’e-5 probe unfolds Chinese national flag, takes off from moon with lunar surface samples https://t.co/3NDCNwEgYd pic.twitter.com/HEQdkeFwAe — SpaceRef China (@ChinaInSpace) December 4, 2020

Zdjęcie zostało zrobione kamerą sondy kosmicznej Chang’e-5, zanim opuściła ona Księżyc w czwartek. Sonda zbierała próbki skał satelity ziemi. Była to pierwsza misja kosmiczna, której zadaniem było przywiezienie próbek księżycowego gruntu od czasu lotu radzieckiej sondy Łuna 24 w 1976 roku.