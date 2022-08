Chiny nakładają sankcje na Nancy Pelosi

W piątek Chiny nałożyły sankcje na przewodniczącą Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi i jej najbliższą rodzinę w odpowiedzi na to, co ministerstwo spraw zagranicznych kraju określiło jako „rażącą prowokację” – poinformował portal CNBC.

„Nie zważając na poważne obawy i stanowczą opozycję Chin, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi nalegała na odwiedzenie chińskiego regionu Tajwanu. Stanowi to poważną ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin. Poważnie podważa suwerenność i integralność terytorialną Chin, poważnie depcze zasadę jednych Chin i poważnie zagraża pokojowi i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej” – powiedział w oświadczeniu rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Chin.

„W odpowiedzi na skandaliczną prowokację Pelosi, Chiny postanawiają przyjąć sankcje wobec Pelosi i jej najbliższej rodziny zgodnie z odpowiednimi przepisami Chińskiej Republiki Ludowej” – dodano. Oświadczenie nie zawierało konkretnych szczegółów dotyczących charakteru sankcji.

Tajwański resort obrony oświadczył we wtorek, że posiada „determinację i zdolność” do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Tajwanu – podaje Guardian. Chińskie samoloty wojskowe przeleciały we wtorek rano blisko tzw. linii mediany Cieśniny Tajwańskiej. Zaobserwowano także ruchy chińskich okrętów. W ostatnim czasie ewentualna wizyta Pelosi na Tajwanie stała się punktem zapalnym w stosunkach Chiny-USA.

Resort obrony Tajwanu zwiększył też swój „poziom gotowości bojowej” na okres trzech dni (do czwartku) – zauważa Japan Times. Stwierdzono także, że Tajwan ma pełne rozeznanie w działaniach Chin przy swojej granicy.

Financial Times pisze, że odwołano część lotów cywilnych w chińskiej prowincji Fujian – znajdującej się najbliżej Tajwanu, co może oznaczać, że przestrzeń powietrzna jest oczyszczana dla sił powietrznych.

Chiny rozpoczęły też zapowiadane ćwiczenia wojskowe przed możliwą wizytą szefowej Izby Reprezentantów USA.

Ambasador Chin przy ONZ Zhang Jun potępił wizytę jako „niebezpieczną i prowokacyjną”. Chińskie MSZ ostrzegło w poniedziałek, że podejmie stanowcze działania, jeśli szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi pojawi się na Tajwanie. „Wojsko nie będzie bezczynne” – oświadczył rzecznik ministerstwa Zhao Lijian podczas codziennego briefingu.

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ostrzegł w poniedziałek Chiny, by nie zmieniały potencjalnej wizyty Pelosi na Tajwanie w „pretekst do zwiększenia agresywnej aktywności wojskowej w Cieśninie Tajwańskiej i wokół niej”.

We wtorek późnym wieczorem czasu lokalnego, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi, wylądowała wraz z amerykańską delegacją na Tajwanie, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Chin. Pelosi jest najwyższym rangą amerykańskim dygnitarzem, który odwiedził Tajwan w ciągu ostatnich 25 lat.

Niedługo po lądowaniu Pelosi zamieściła na Twitterze zdjęcie z lotniska w Tajpej. „Nasza wizyta potwierdza, że Ameryka jest z Tajwanem; silną, żywą demokracją i naszym ważnym partnerem w Indo-Pacyfiku”.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022