Przywódca Chin spotka się z Putinem. ISW: Będą rozmawiali o sposobach omijania sankcji wobec Rosji

Podczas wizyty w Moskwie przywódca Chin Xi Jinping będzie omawiał z Władimirem Putinem sposoby omijania nałożonych na Rosję sankcji – ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Przywódca Chin Xi Jinping spotka się w Rosji z prezydentem Władimirem Putinem. Wizyta została zaplanowana na 20-22 marca. ISW ocenia w sobotnim raporcie, że obaj politycy omówią „plany uchylania się od sankcji i chińskie zainteresowanie pośrednictwem w wynegocjowaniu rozwiązania wojny na Ukrainie”.

Jak przypomina Instytut, Kreml poinformował, że Putin i Xi zamierzają podpisać nieokreślone dokumenty dwustronne i przedyskutować aktualne kwestie dotyczące kompleksowego partnerstwa Rosji i Chin. ISW zwraca uwagę na doniesienia, według których chińskie firmy sprzedały podmiotom z Rosji m.in. części do dronów i wyposażenie, które może być użyte do celów wojskowych. „Xi prawdopodobnie chce przedyskutować z Putinem i oficjelami rosyjskimi warianty uchylania się od sankcji, by zwiększyć sprzedaż do Rosji i zaopatrzenie w chiński sprzęt” – czytamy w raporcie.

ISW podkreśla, że wcześniej Xi podpisał 16 porozumień z Alaksandrem Łukaszenką. Zdaniem analityków wspomniane umowy „mogą ułatwiać omijanie sankcji poprzez kierowanie produktów chińskich przez Białoruś”.

Instytut przypomina, że Pekin przedstawił dotąd 12-punktowy plan pokojowy. „Pozostaje niejasne, czego jeszcze konkretnie mogłyby dotyczyć propozycje chińskie dotyczące uregulowania wojny na drodze negocjacji” – komentują analitycy.

Przywódca Chin Xi Jinping spotka się w Rosji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wizyta została zaplanowana na 20-22 marca. Będzie to pierwsza wizyta Xi w Rosji od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, spotkał się we wrześniu ub. roku podczas szczytu w Samarkandzie w Uzbekistanie. Będzie to też pierwsza podróż Xi po wyborze na trzecią kadencję przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej.

Zaledwie dzień po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, Xi Jinping podkreślił, że konflikty interesów powinny być rozwiązywane z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw, co odnoszono wówczas do Ukrainy. Z drugiej strony Pekin nie przyjął, ani nie poparł żadnych sankcji przeciwko Rosji oraz zwiększył wymianę handlową, szczególnie skup rosyjskiej ropy po okazyjnej cenie.

Chińscy politycy, a szczególnie media, od miesięcy obciążają też winą za wybuch konfliktu USA, twierdząc, że Waszyngton dążył do rozszerzenia swoich wpływów na miękkim podbrzuszu Rosji za pomocą Ukrainy. Jednocześnie jednak Chińczycy nie zdecydowali się na udzielanie wysiłkowi zbrojnemu Rosjan wsparcia materiałowego, finansowanego, czy tym bardziej operacyjnego.

understandingwar.org / Kresy.pl