Macron widzi „poważną rolę” Chin w kwestii Ukrainy

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął w środę trzydniową wizytę w Chinach. Europejski przywódca uważa, że to właśnie Pekin może przyczynić się do zakończenia w wojny na Ukrainie.

Macron jest już w Pekinie. Na spotkaniu z temtejszą frnacuską diasporą nie ukrywał, że przybył do Chin właśnie po to, by te wzięły część odpowiedzialności za stabilizację sytuacji na Ukrainie, jak relacjonuje portal telewizji France24. „Chiny mają bliskie relacje z Rosją, które były odnowione ostatnio, mogą odgrywać poważną rolę” – powiedział francuski prezydent.

Macron podkreślił znaczenie ubegłorocznych deklaracji władz Chińskiej Republiki Ludowej o niedopuszczalności odwoływaniu się do broni jądrowej. Ponieważ uwagi te nastąpiły w kontekście tego rodzaju aluzji przedstawicieli rosyjskich władz, wielu komentatorów oceniło to jako mitygowanie Moskwy przez Pekin. Europejscy politycy mogą zauważać lewar jaki przywództwo ChRL posiada już na zachowanie Rosjan.

France24 ocenia, że pierwsza od czterech lat wizyta prezydenta Francji w Pekinie zdominowana zostanie przez kwestię wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jednak innym istotnym zagadnieniem mają być kwestie handlowe. Francuska telewizja twierdzi, że Macron chiałby rozmawiać z przewodniczącym ChRL o zbalansowaniu handlu dwustronnego i z całą Unią Europejską.

„Nie wolno nam się odłączać, oddzielać od Chin” – Macron powiedział do francuskiej społeczności w Pekinie, oświadczając, że Francja „aktywnie zobowiąże się do kontynuowania stosunków handlowych z Chinami”. Jest to sygnał niezgody z amerykańską polityką decouplingu, a właściwie naciskami Amerykanów na państwa Unii Europejskiej, by także zaczęły ją wdrażać. Stało się tak mimo, iż wcześniej Macron omawiał swój wyjazd do Chin przez telefon z samym prezydentem USA Joe Bidenem.



Macron wylądował w Pekinie około godz. 8.15 czasu warszawskiego. Witał go na płycie lotniska chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang i kompania honorowa Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.



W czwartek przeprowadzi on rozmowy z przywódcą ChRL Xi Jingpingiem i innymi przedstawicielami chińskich władz centralnych. Wieczorem weźmie udział w oficjalnej kolacji.

W piątek uda się do Guangzhou w południowych Chinach, aby spotkać się z lokalnymi studentami, zabierając ze sobą szeroką delegację czołowych polityków, liderów biznesu, a nawet celebrytów, w tym kompozytora Jean-Michela Jarre’a.

Wizyta Macrona zbiega się z punktem zapalnym jakim jest spotkanie prezydent władz na Tajwanie Tsai Ing-wen i przewodniczącego Izby Reprezentantów USA Kevina McCarthy’ego, jakie odbywa się Kaliforni.



france24.com/kresy.pl