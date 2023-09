Przewodnicząca komisji obrony Bundestagu: Scholz blokuje dostawy rakiet Taurus na Ukrainę

Przewodnicząca komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann stwierdziła, że kanclerz Olaf Scholz jako jedyny w koalicji blokuje dostawy rakiet manewrujących Taurus na Ukrainę.

Jak podają ukraińskie media, przewodnicząca komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann stwierdziła na portalu X (dawniej Twitter), że kanclerz Olaf Scholz jako jedyny w koalicji blokuje dostawy rakiet manewrujących Taurus na Ukrainę.

„W tej chwili nie chce dostarczać Taurusa. „W tej chwili” jednak na Ukrainie wciąż umierają ludzie. Na Boga, na co czeka kanclerz Scholz? Tylko on blokuje tę decyzję w ramach koalicji. To jest nieodpowiedzialne”.

Niemiecki rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie dostarczał Taurusa na Ukrainę. Jednocześnie Ukraina jest przekonana, że decyzja ta nie zostanie podjęta „przez cały rok”.

Friedrich Merz, szef niemieckiej partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, sugeruje, że powinna zostać podjęta wspólna europejska decyzja w sprawie Taurusa.

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie telewizji ARD i dziennika “Die Welt” wynika, że tylko nieliczni Niemcy są zadowoleni z pracy rządu federalnego. Od niemal 20 lat nie było równie niepopularnego kanclerza RFN co Olaf Scholz. Badanie przeprowadziła pracownia Infratest Dimap w dniach 28–30 sierpnia.

Aż 79 proc. Niemców stwierdziło, że są aktualnie “mało zadowoleni” lub “wcale nie są zadowoleni” z pracy rządu. “Zadowolonych” z gabinetu kanclerza Scholza jest 19 proc., a “bardzo zadowolonych” nie ma wcale – 0 proc.

“Tak negatywne nastroje dotyczące pracy rządu są czymś niezwykłym w dwa lata po wyborach federalnych – skomentował “Die Welt”.

Ponadto tylko 25 proc. ankietowanych jest “bardzo zadowolonych” lub “zadowolonych” z działań kanclerza Scholza.

“Od prawie 20 lat ocena kanclerza nie była tak niska. W marcu 2004 roku jedynie 24 proc. było zadowolonych z Gerharda Schroedera. Socjaldemokrata zmagał się wówczas z ciągłą utratą popularności, w wyniku czego zrezygnował z przywództwa partii” – przypomniał “Welt”.

Najpopularniejszym politykiem pozostaje minister obrony Boris Pistorius (SPD), oceniany pozytywnie przez 52 proc. respondentów. Znacznie wyprzedził szefową MSZ Annalenę Baerbock (Zieloni, 37 proc.) i ministra finansów Christiana Lindnera (FDP, 32 proc.).

Niemców oprócz tego szczególnie niepokoi coraz gorszy stan gospodarki i niekontrolowany napływ migrantów. W badaniu odnotowano duże zmiany w porównaniu do kwietnia. Wśród spraw, którymi politycy powinni zająć się “pilnie”, na pierwszym miejscu znalazła się gospodarka (28 proc. wskazań; wzrost aż o 21 punktów). Na drugim miejscu jest imigracja (26 proc., + 7 punktów), na trzecim – ochrona klimatu i środowiska (18 proc., – 8 punktów), a na czwartym – problemy społeczne i ubóstwo (16 proc., + 3 punkty).

W pytaniu o poparcie dla partii politycznych najwięcej Niemców wskazało na CDU/CSU (29 proc., +2 pkt), a także na AfD (22 proc., +1 pkt). Na SPD w wyborach do Bundestagu zagłosowałoby 16 proc. wyborców, na Zielonych – 14 proc., a na FDP – 6 proc.

