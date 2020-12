Chińska sonda Chang’e 5 wylądowała na Księżycu [+VIDEO]

Chińska sonda Chang’e 5, której celem jest zebranie próbek skał z Księżyca, wylądowała na powierzchni tego naturalnego satelity Ziemi – poinformował we wtorek chiński państwowy nadawca CCTV.

CCTV podała, że lądownik sondy kosmicznej Chang’e 5, której nazwa pochodzi od chińskiej bogini księżyca, „z powodzeniem” wylądował na powierzchni Księżyca.

Celem chińskiej misji jest sprowadzenie próbek księżycowych skał na Ziemię. Jeśli to się uda, Chiny staną się trzecim państwem, po USA i Związku Radzieckim, które tego dokonały. Ostatnio sztuka ta udała się radzieckiej Łunie 24 w 1976 roku. Amerykanie sprowadzili z Księżyca 380 kg księżycowej skały, Rosjanie 300 gramów. Chińczycy zamierzają pozyskać około 2 kg materiału.

Jak podaje dpa, po umieszczeniu na powierzchni Księżyca lądownik Chang’e 5 za pomocą długiego ramienia ma zbierać księżycowe skały oraz próbki z wywierconych otworów o głębokości do 2 metrów i składować je w komorze. Ta czynność powinna zająć dwa dni.

China's #ChangE5 spacecraft successfully lands on the near side of the moon. This is the world's first moon-sample mission for more than 40 years. #LunarProbe pic.twitter.com/pfySXUCAPG

— China Xinhua News (@XHNews) December 1, 2020