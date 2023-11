Holandia planuje dostarczenie Ukrainie w 2024 r. pomocy wojskowej o wartości 2 mld euro

Pomoc wojskowa ma być częścią szerszego pakietu wsparcia, który Holandia zapewni Ukrainie w przyszłym roku. Obejmie on początkowo kwotę 102 mln euro na odbudowę i pomoc humanitarną, która w razie potrzeby zostanie zwiększona.

Według Ollongren, najnowszy pakiet zwiększa całkowitą kwotę holenderskiego wsparcia dla Ukrainy podczas konfliktu do około 7,5 miliarda euro.

Ollongren powiedziała, że szczegóły dostarczonego wsparcia będą uzależnione od potrzeb Kijowa.

Reuters podkreśla, że obrona powietrzna, amunicja i wsparcie sił powietrznych pozostaną priorytetami po utworzeniu przez Holandię, Danię i innych sojuszników z NATO centrum szkoleniowego F-16 dla ukraińskich pilotów.

CZYTAJ TAKŻE: Polska przeznaczyła na pomoc Ukrainie 100 mld zł. Teraz Ukraina sprzedaje Polsce swoje nadwyżki energii

Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to jesteśmy w punkcie krytycznym – powiedział ostatnio rzecznik Departamentu Stanu. Przypomniał, że Pentagon wyczerpał już około 95 proc. swoich środków finansowych, przeznaczonych na wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

Jak pisaliśmy, w ubiegły czwartek podczas rozmowy z dziennikarzami zastępczyni rzecznika Pentagonu, Sabrina Singh przyznała, że Waszyngton jest zmuszony ograniczyć swoje wsparcie dla Ukrainy ze względu na wyczerpywanie się udostępnionych przez Kongres środków. Poinformowała, że do tej pory departament obrony USA wykorzystał już 95 proc. z 62,3 mld dolarów, które otrzymał na wsparcie Ukrainy od początku wojny. Wydane zostały m.in. wszystkie fundusze na program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego Stany Zjednoczone kupują broń dla ukraińskiej armii. Pentagon może jeszcze przekazać sprzęt wojskowy i broń z własnych zasobów o wartości około 5 mld dol., ale tylko miliard dolarów na uzupełnienie własnego arsenału. Przypomnijmy, że już ponad miesiąc temu informowano, że w budżecie Departamentu Obrony zostało 1,6 mld dolarów wyłącznie na samą broń wysyłaną Ukraińcom. Z kolei w specjalnym funduszu prezydenckim było wówczas 5,4 mld dolarów wyłącznie na zaspokojenie militarnych potrzeb Kijowa. Natomiast w ramach tzw. Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI) już wtedy nie było żadnych środków.

Jak informowaliśmy, również Biały Dom oświadczył, że wydano już prawie całą pomoc przewidzianą dla Ukrainy. John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone wydały już 96 proc. środków przeznaczonych na wszystkie obszary wsparcia Ukrainy od początku wojny, w tym na dostawy broni. Według niego Stany Zjednoczone wydały także ponad 90 proc. środków wydzielonych specjalnie na pomoc wojskową.

Pod koniec września Waszyngton ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, o łącznej wartości 325 mln dol., zawiera dodatkową amunicję, w tym dla systemów obrony powietrznej, a także amunicję kasetową.

CZYTAJ TAKŻE: Senat USA uchwalił tymczasowy budżet bez dodatkowych pieniędzy dla Ukrainy

Z kolei minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock stwierdziła, że ​​nadzieje prezydenta Rosji Władimira Putina na zmniejszenie wsparcia UE dla Ukrainy są bezpodstawne.

Baerbock ujawniła jedynie, że Niemcy mają wkrótce przekazać Ukrainie kolejną wyrzutnie pocisków Patriot, jak zrelacjonowała UNIAN.

Agencja przypomniała, że 8 listopada ogłoszono, iż niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall otrzymał od rządu niemieckiego zamówienie na dostawę na Ukrainę około 100 tys. pocisków do moździerzy kalibru 120 mm. Dostawy powinny rozpocząć się wkrótce i trwać przez kolejne dwa lata.

12 listopada koalicja rządząca kanclerza Niemiec Olafa Scholza zgodziła się co do podwojenia pomocy wojskowej dla Ukrainy w przyszłym roku do 8 miliardów euro. W poniedziałek ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jäger ogłosił, że jego kraj dostarczy ukraińskim siłom zbrojnym dwa kolejne systemy obrony powietrznej IRIS-T. Ma to nastąpić jeszcze przed końcem tego roku.

Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę Niemcy należały do państw najbardziej sceptycznych co do przekazywania Ukrainie śmiercionośnego sprzętu wojskowego. Nastawienie to zmieniało się powoli, jednak obecnie Berlin przekazuje Ukraińcom nowoczesne typu broni, choć w niezbyt dużej ilości.

Spowodowało to jednak znaczne ocieplenie relacji politycznych w porównaniu do zeszłego roku, także w retoryce prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Na początku sierpnia Niemcy przekazały Ukrainie dwie wyrzutnie pocisków przeciwpowietrznych Patriot. Transza ta obejmowała również dziesięć pojazdów terenowych Bandvagn 206. Ukraina otrzymała 6705 dodatkowych pocisków dymnych kalibru 155 mm, które powinny zapewnić kamuflaż na polu bitwy.

Z końcem sierpnia Niemcy przekazały Ukraińcom 10 czołgów Leopard 1A5, jeden radar TRML-4D, cztery transportery czołgów HX81 i ponad 13 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej.

Kresy.pl / reuters.com