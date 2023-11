Niemcy obiecują Ukraińcom zwiększenia wsparcia

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock stwierdziła, że ​​nadzieje prezydenta Rosji Władimira Putina na zmniejszenie wsparcia UE dla Ukrainy są bezpodstawne.

„Putin zbyt wcześnie się cieszy. Ponieważ nie tylko będziemy nadal udzielać wsparcia Ukrainie, ale będziemy je rozszerzać i zwiększać” – powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji, jak podała za niemiecką gazetą “Tagesspiegel” ukraińska agencja informacyjna UNIAN. Baerbock zapowiedziała, że ​​niemieckie wsparcie zostanie znacząco zwiększone, zwłaszcza w przyszłym roku. Nie zdradziła jednak większej liczby szczegółów.

Baerbock ujawniła jedynie, że Niemcy mają wkrótce przekazać Ukrainie kolejną wyrzutnie pocisków Patriot, jak zrelacjonowała UNIAN.

Agencja przypomniała, że 8 listopada ogłoszono, iż niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall otrzymał od rządu niemieckiego zamówienie na dostawę na Ukrainę około 100 tys. pocisków do moździerzy kalibru 120 mm. Dostawy powinny rozpocząć się wkrótce i trwać przez kolejne dwa lata.

12 listopada koalicja rządząca kanclerza Niemiec Olafa Scholza zgodziła się co do podwojenia pomocy wojskowej dla Ukrainy w przyszłym roku do 8 miliardów euro. W poniedziałek ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jäger ogłosił, że jego kraj dostarczy ukraińskim siłom zbrojnym dwa kolejne systemy obrony powietrznej IRIS-T. Ma to nastąpić jeszcze przed końcem tego roku.

Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę Niemcy należały do państw najbardziej sceptycznych co do przekazywania Ukrainie śmiercionośnego sprzętu wojskowego. Nastawienie to zmieniało się powoli, jednak obecnie Berlin przekazuje Ukraińcom nowoczesne typu broni, choć w niezbyt dużej ilości.

Spowodowało to jednak znaczne ocieplenie relacji politycznych w porównaniu do zeszłego roku, także w retoryce prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Na początku sierpnia Niemcy przekazały Ukrainie dwie wyrzutnie pocisków przeciwpowietrznych Patriot. Transza ta obejmowała również dziesięć pojazdów terenowych Bandvagn 206. Ukraina otrzymała 6705 dodatkowych pocisków dymnych kalibru 155 mm, które powinny zapewnić kamuflaż na polu bitwy.

Z końcem sierpnia Niemcy przekazały Ukraińcom 10 czołgów Leopard 1A5, jeden radar TRML-4D, cztery transportery czołgów HX81 i ponad 13 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej.

