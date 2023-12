Wiemy gdzie powstaną małe reaktory atomowe. W tle negatywna opinia ABW

W połowie listopada tego roku prezes Orlenu Daniel Obajtek informował, że “inwestycja w mały reaktor jądrowy SMR jest jednym z projektów objętych strategicznym wsparciem programu Phoenix, który otrzyma finansowanie Departamentu Stanu USA”. Obajtek tłumaczył, że “dzięki temu możliwe będzie przyspieszenie budowy małych reaktorów w Polsce i znaczące zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu”.

Jak informowaliśmy, w grudniu 2021 roku Synthos Green Energy oraz GE Hitachi Nuclear Energy podpisały w Kanadzie list intencyjny z BWXT Canada – czołowym producentem komponentów dla energetyki jądrowej – w zakresie współpracy na rzecz budowy i rozwijania łańcucha dostaw dla małych reaktorów jądrowych BWRX-300 w Kanadzie, USA oraz w Polsce.

Również KGHM Polska Miedź i amerykańska firma NuScale Power podpisały w w lutym 2022 roku umowę na opracowanie i wybudowanie 6 modułowych reaktorów nuklearnych w technologii SMR, z opcją rozbudowy do 12. Ich moc zainstalowana miała wynieść około 1GW.

NuScale Power poinformowała w listopadzie br., że osiągnęła porozumienie z grupą energetyczną w Utah w sprawie zakończenia projektu małego reaktora modułowego. Akcje NuScale spadają o aż 34 proc. Jak podkreśla “Business Insider” może się teraz okazać, że w związku z tym faktem plany KGHM trzeba będzie “zawiesić na kołku”.

W styczniu firma NuScale podała, że ​​docelowa cena energii z elektrowni wyniesie 89 dol za megawatogodzinę, co stanowi wzrost o 53 proc. w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 58 dol. To budzi obawy co do gotowości klientów do zapłaty.

89 dol. to 369 zł, a cena energii na TGE to obecnie 434 zł za MWh, przy czym były dni, jak 4-6 listopada, kiedy cena była poniżej 300 zł za MWh, a 15 października nawet poniżej 100 zł. W tej sytuacji rentowność inwestowania w podobny projekt staje pod znakiem zapytania – pisze “Business Insider”.

