„GW”: Orlen przejmuje tytuły prasowe, ale za wynajem redakcji będzie płacił Niemcom

Kupując Polska Press, Orlen przejmuje przede wszystkim tytuły prasowe i internetowe, ponieważ siedziby ich redakcji zostały w rękach niemieckiego właściciela, któremu Orlen będzie musiał płacić za wynajem – informuje „Gazeta Wyborcza”. Orlen zapewnił, że umowa kupna obejmuje ponad 20 nieruchomości Polska Press, także kilka drukarni.

Jak informowaliśmy, w grudniu państwowy koncern naftowy podał, że przejmuje grupę Polska Press wydającą prasę regionalną i lokalną, wśród nich dzienniki „Gazeta Wrocławska”, „Dziennik Łódzki” czy „Gazeta Krakowska”. Jak ocenił prezes spółki Daniel Obajtek przejmie ona łącznie 20 dzienników, które funkcjonują w 15 z 16 województw. Poza kontrolą Polska Press pozostają tylko 4 duże tytuły regionalne. Orlen przejmie również kontrolę nad 120 lokalnymi tygodnikami i ok. 500 stron internetowych, które odnotowują łącznie ponad 17 mln unikalnych wejść. W zeszłym roku Polska Press uzyskał przychód w wysokości 398,4 mln zł. Według nieoficjalnych doniesień koszt transakcji wynosi ok. 120 mln zł.

Według „Gazety Wyborczej” Orlen kupując Polska Press przejmuje tylko tytuły prasowe i internetowe, bez nieruchomości, z których korzystają ich redakcje. Autor „GW” Wojciech Czuchnowski powołał się na na redaktora naczelnego jednej z gazet Polska Press, który poinformował, że jego redakcja już kilka lat temu przeniosła się do wynajmowanych biur i czynsz płaci spółce VGP Nieruchomości. Jest to wydzielona z Polska Press spółka, która zarządza wszystkimi budynkami grupy (włącznie z centralą Polska Press w Warszawie).

Spółka VGP istnieje od 2012 roku i od początku zajmuje się handlem nieruchomościami. W tym czasie redakcje tytułów Polska Press wyprowadzały się do zewnętrznych biur, a ich dawne siedziby trafiały na rynek. Np. w 2017 roku VGP kupiło od Polska Press za 92 mln zł nieruchomości w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Sosnowcu.

Pieniądze te poszły do HKM jako „zwrot dopłat”, którymi w minionych latach niemiecki właściciel zasilał Polska Press. Łącznie między rokiem 2017 a 2018, do Niemiec zwrócono 221 mln. 427 tys. zł. Ostatnia wielka transakcja nieruchomościowa VGP to sprzedaż siedziby dawnej drukarni w centrum Krakowa, przy Rondzie Grzegórzeckim. Do 2019 r. miały tam swoje redakcje Gazeta Krakowska i Dziennik Polski. Wyprowadzono je do wynajmowanych biur, a drukarnię sprzedano – za 46 mln. zł. – spółce Skanska – wylicza Wojciech Czuchnowski. We wrześniu 2020 roku Polska Press sprzedała kolejną swoją nieruchomość – siedzibę toruńskich „Nowości”.

W oświadczeniu przekazanym portalowi wirtualnemedia.pl Orlen podkreślił, że umowa kupna Polska Press obejmuje „ponad 20 nieruchomości na terenie całej Polski w tym kilku drukarni”.

Nie sprecyzowano o jakie nieruchomości chodzi i zaznaczono, że w momencie realizacji transakcji Orlen przejmie wszystkie nieruchomości Polska Press będące w bilansie tej spółki. Transakcja jeszcze się nie zakończyła, ma zostać sfinalizowana do końca stycznia br. po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK-u.

