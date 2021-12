Elementy małych reaktorów jądrowych powstaną w Polsce

Koncern energetyczny OPG oraz producent komponentów dla energetyki jądrowej BWXT Canada będą współpracować przy budowie elektrowni Synthos Green Energy – spółki kontrolowanej przez Michała Sołowowa, jednego z najbogatszych Polaków.

Umowy podpisano w Kanadzie, a w wydarzeniu wzięli również przedstawiciele rządu kanadyjskiej prowincji Ontario.

OPG na początku grudnia ogłosił, że do 2028 roku wybuduje pierwszy na świecie komercyjny reaktor BWRX-300. Powstanie on na terenie elektrowni w Darlington w Kanadzie. Na mocy zawartego porozumienia polska spółka będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczeń z realizacji tego typu prac.

Dzięki współpracy z OPG polska spółka będzie mogła realizować projekty w tym obszarze w Polsce z rocznym przesunięciem względem działań w Kanadzie. Jak podaje „Rzeczpospolita”, SGE będzie mógł wykorzystać do swoich inwestycji wiedzę w zakresie rozwoju, przygotowania procesu inwestycyjnego, licencjonowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej tego samego typu.

Spółka kontrolowana przez Sołowowa zadeklarowała w umowie z BWXT Canada zamówienie przynajmniej dziesięciu reaktorów jądrowych BWRX-300. Mają być one przeznaczone na rynek europejski – w tym polski. BWXT wykona część podzespołów, w tym jeden z najważniejszych elementów całej konstrukcji – zbiornik ciśnieniowy reaktora. GE Hitachi zidentyfikowało blisko 300 firm, które mają potencjał stać się częścią łańcucha dostaw przy budowie elektrowni z reaktorami BWRX-300. Według GEH około 50 proc. kosztów związanych z budową elektrowni z reaktorem BWRX-300 może zostać wydatkowana w Polsce

„W miarę jak Polska wycofuje się z eksploatacji źródeł węglowych, reaktory typu SMR mogą odegrać istotną rolę w głębokiej dekarbonizacji oraz w zaspokajaniu potrzeb energetycznych rozwijającej się gospodarki. Liczę na to, że Polska będzie zajmować szczególne miejsce na globalnej mapie rozwoju tej technologii” – mówi Michał Sołowow.

W zeszłym tygodniu podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, poinformował o podpisaniu przez jego spółkę i Synthos Green Energy umowy inwestycyjnej. Efektem będzie powołanie spółki celowej do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych.

„Dziś podpisaliśmy umowę inwestycyjną między Synthos Green Energy a PKN Orlen. Powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy, która będzie inwestować, rozwijać, współpracować w zakresie technologii nuklearnych, czyli mikro i małych reaktorów atomowych” – ogłosił Obajtek.

Jak twierdził, w ten sposób został otwarty „nowy rozdział transformacji energetycznej naszego regionu”. Nowo powołana spółka ORLEN Synthos Green Energy „około 2030 r. planuje uruchomić pierwszą elektrownię jądrową w technologii SMR”. Dodał też, że trwają już prace nad warunkami dostaw pierwszych reaktorów.

„GE Hitachi to lider, który ma technologię i możliwość wykonania takich reaktorów. Jest to najbardziej zaawansowana spółka w technologii MMR i SMR. Kanada wybrała tę technologię, tam powstanie pierwszy taki reaktor. Chcielibyśmy, by następny reaktor powstał w 2029 roku w Polsce – mówił szef Orlenu. Dwa lata temu Synthos podpisał z japońsko-amerykańską firmą GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) porozumienie o współpracy przy rozważaniu możliwości budowy w Polsce reaktora BWRX-300.

Obajtek w rozmowie z RMF FM wyjaśnił, że mowa o reaktorze wielkości mniej więcej boiska do piłki nożnej. Łącznie ma ich powstać kilkanaście. Każdy z nich będzie kosztował około miliarda złotych. Szef Orlenu przekonywał, że reaktory te będą nowoczesne, bezpieczne i bardzo efektywne. Dla porównania powiedział, że „koszt wyprodukowania choćby jednej megawatogodziny to jest ok. 50 dolarów z utylizacją, ze wszystkim”, podczas gdy w Polsce to ponad 80 dolarów. Według szacunków podanych przez Obajtka, „koszt 1 MWh energii elektrycznej z SMR będzie docelowo o ok. 30% niższy niż energii z gazu”.

Małe reaktory modułowe, czyli tzw. SMR, to technologia wciąż rozwijana, mająca na celu przyspieszenie budowy i obniżenie kosztów energetyki atomowej. Ma to być alternatywa dla budowy tradycyjnych, potężnych reaktorów, co wymaga olbrzymich nakładów. Obecnie, na świecie jest realizowanych kilkadziesiąt projektów budowy SMR.