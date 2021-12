Orlen zainwestuje w małe reaktory atomowe. Jest umowa z Synthos

Według zapowiedzi szefa Orlenu, dzięki podpisaniu umowy z Synthos Green Energy i powołaniu specjalnej spółki celowej, pierwszy mały reaktor modułowy SMR mógłby powstać w Polsce jeszcze w tej dekadzie.

We wtorek podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, poinformował o podpisaniu przez jego spółkę i Synthos Green Energy umowy inwestycyjnej. Efektem będzie powołanie spółki celowej do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych.

„Dziś podpisaliśmy umowę inwestycyjną między Synthos Green Energy a PKN Orlen. Powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy, która będzie inwestować, rozwijać, współpracować w zakresie technologii nuklearnych, czyli mikro i małych reaktorów atomowych” – ogłosił Obajtek.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

Jak twierdził, w ten sposób został otwarty „nowy rozdział transformacji energetycznej naszego regionu”. Nowo powołana spółka ORLEN Synthos Green Energy „około 2030 r. planuje uruchomić pierwszą elektrownię jądrową w technologii SMR”. Dodał też, że trwają już prace nad warunkami dostaw pierwszych reaktorów.

„GE Hitachi to lider, który ma technologię i możliwość wykonania takich reaktorów. Jest to najbardziej zaawansowana spółka w technologii MMR i SMR. Kanada wybrała tę technologię, tam powstanie pierwszy taki reaktor. Chcielibyśmy, by następny reaktor powstał w 2029 roku w Polsce – mówił szef Orlenu. Dwa lata temu Synthos podpisał z japońsko-amerykańską firmą GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) porozumienie o współpracy przy rozważaniu możliwości budowy w Polsce reaktora BWRX-300.

Czytaj także: Naimski: Pierwszy reaktor jądrowy w Polsce ma być gotowy za 12 lat

Obajtek w rozmowie z RMF FM wyjaśnił, że mowa o reaktorze wielkości mniej więcej boiska do piłki nożnej. Łącznie ma ich powstać kilkanaście. Każdy z nich będzie kosztował około miliarda złotych. Szef Orlenu przekonywał, że reaktory te będą nowoczesne, bezpieczne i bardzo efektywne. Dla porównania powiedział, że „koszt wyprodukowania choćby jednej megawatogodziny to jest ok. 50 dolarów z utylizacją, ze wszystkim”, podczas gdy w Polsce to ponad 80 dolarów. Według szacunków podanych przez Obajtka, „koszt 1 MWh energii elektrycznej z SMR będzie docelowo o ok. 30% niższy niż energii z gazu”.

Wiceminister Aktywów Państwowych, Maciej Małecki mówił, że jego resort zachęca spółki Skarbu Państwa „do odważnego inwestowania, do ambitnej polityki, która będzie przekładała się na konkurencyjność polskiej gospodarki”. Jego zdaniem, powołanie przez PKN Orlen i Synthos Green Energy spółki celowej w obszarze rozwijania w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów, „to milowy krok w stronę rozwoju małych reaktorów jądrowych w polskiej gospodarce”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W październiku ubiegłego roku spółka Synthos Green Energy zwróciła się do Polskiej Agencji Atomistyki o wydanie tzw. ogólnej opinii. W ocenie PAA można to uznać za wstępny etap dialogu regulacyjnego.

Jak zaznaczono, małe reaktory modułowe, czyli tzw. SMR, to technologia wciąż rozwijana, mająca na celu przyspieszenie budowy i obniżenie kosztów energetyki atomowej. Ma to być alternatywa dla budowy tradycyjnych, potężnych reaktorów, co wymaga olbrzymich nakładów. Obecnie, na świecie jest realizowanych kilkadziesiąt projektów budowy SMR.

Miesiąc temu pisaliśmy, że KHNP (Korea Hydro&Nuclear Power) chce zaproponować Polsce budowę sześciu reaktorów APR1400 o łącznej mocy 8,4 GW. Firma wyraziła przekonanie, że będzie w stanie dotrzymać harmonogramu budowy określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. oraz w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Koreański APR1400 spełnia wymagania postawiano w PPEJ, wedle których Polska planuje budować nowoczesne, sprawdzone, duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Dodajmy, że KHNP pracuje również nad małymi reaktorami SMR. Pierwszy model o nazwie SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor) jest w trakcie oceny SDCA (zatwierdzenie zmiany projektu standardowego); oczekuje się, że otrzyma ostateczne zatwierdzenie do grudnia 2022 r. Kolejny projekt to i-SMR o mocy 170 MW. Firma deklaruje, że celem jest uzyskanie licencji do 2028 r. i wejście na rynek eksportowy do 2030 r.

W połowie października francuskie przedsiębiorstwo EDF złożyło polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowę od 4 do 6 reaktorów atomowych z mocą zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe w dwóch-trzech lokalizacjach. Chodzi o Europejski Reaktor Ciśnieniowy (EPR – European Pressurized Reactor), czyli reaktor wodno-ciśnieniowy (PWR) trzeciej generacji. Francuzi przekonują też, że dzięki programowi jądrowemu opartemu na technologii EPR, Polska byłaby bliżej osiągnięcia niezależności energetycznej. Szacunkowo, taka elektrownia atomowa zaspokoiłaby do 40 proc. obecnego zapotrzebowania Polski na energię elektryczną, a działałaby przez co najmniej 60 lat. EDF deklaruje też zaangażowanie polskich firm i stworzenie tysięcy miejsc pracy. Kwestia udziału Francuzów w polskim programie atomowym była jednym z tematów rozmów prezydentów Andrzeja Dudy i Emmanuela Macrona w Paryżu.

CZYTAJ TAKŻE: Die Welt: oś jądrowa Polska-Francja może zepchnąć Niemcy na margines

Przypomnijmy, że wcześniej, przy okazji szczytu Trójmorza jaki odbył się w październiku ub. roku w Tallinie, doszło do wstępnego porozumienia o udziale Amerykanów w programie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Porozumienie zakłada, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy powstanie wspólny raport na postawie którego polski rząd dokona wyboru wykonawcy instalacji energetycznych. Rządy mają w tym czasie opracować także mechanizmy finansowania tej kosztowanej inwestycji. W tym czasie poszczególne amerykańskie firmy mają przygotować plany wykonania.

Zobacz także: Elektrownia atomowa coraz bliżej. Skarb Państwa odkupi atomową spółkę

rmf24.pl / Kresy.pl