Naimski: Pierwszy reaktor jądrowy w Polsce ma być gotowy za 12 lat

„Polska będzie inwestować w technologię jądrową. Pierwszy reaktor ma być gotowy za 12 lat” – zapowiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jak poinformował w czwartek portal Polandin, Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zapowiedział, że „Polska będzie inwestować w technologię jądrową. Pierwszy reaktor ma być gotowy za 12 lat”.

Naimski dodał, że obecnie trwają przygotowania do wyboru ostatecznej lokalizacji elektrowni. Rozważane są dwie lokalizacje, obie w województwie pomorskim. Harmonogram prac przewiduje, że pierwszy reaktor zostanie uruchomiony w 2033 roku. Łącznie ma powstać sześć reaktorów, z których ostatni ma być gotowy do pracy w 2043 roku.

Według szacunków polskiego rządu elektrownia pokryje do 25 proc. produkcji energii w kraju. „Naimski mówił podczas konferencji Nafta-Gaz-Chemia 2021, że realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, czyli budowa 6 bloków jądrowych o łącznej mocy rzędu 6-9 GW, według wstępnych szacunków spowoduje, że w I połowie lat 40. 20-25 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce będzie pochodzić z atomu” – relacjonuje PAP.

Kompleksową ekspertyzę dotyczącą budowy reaktorów mają przygotować, zgodnie z polsko-amerykańską umową rządową, firmy amerykańskie wspierane przez lokalną administrację.

Obecnie polski rząd finalizuje ekspertyzy i dokumentację środowiskową. Trwa również proces rejestracji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Zakłady Jądrowe”. Chodzi o zmianę nazwy dotychczasowej spółki PGE EJ1, która została wykupiona od udziałowców przez Skarb Państwa.

“#Poland will #invest in #nuclear #technology. The first #reactor is to be ready in 12 years,” Piotr Naimski, the #government’s plenipotentiary for Strategic #Energy #Infrastructure announced.#Poland #energy

More: https://t.co/fyrQC9DiLa pic.twitter.com/Qwk0XR8zG6

— Poland In (@Polandin_com) June 10, 2021