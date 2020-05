Wicerzenik PiS: 10 maja wybory korespondencyjne albo widzimy się przy urnach

Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości, podczas środowego wywiadu w programie Express Biedrzyckiej przekazał, że jeżeli nie dojdzie do wyborów korespondencyjnych to 10 maja odbędą się tradycyjne wybory.

Zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przyznał w środowej rozmowie z Super Expressem, że 10 maja może dojść do tradycyjnych wyborów. Miałoby się tak stać w przypadku nie odbycia się wyborów w proponowanej przez PiS wersji korespondencyjnej.

Co do wyborów korespondencyjnych ma zastrzeżenia Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jak przekazaliśmy, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE podkreśliło w opinii, że „wprowadzenie tak istotnych zmian tak blisko terminu wyborów, a także w czasie, gdy przygotowania do wyborów były już w toku, odbiega od zasad stabilności ordynacji wyborczej i pewności”.

Poseł Fogiel przyznał, że nie rozumie pozycji zajętej przez OBWE. Jego zdaniem w Polsce nie dzieje się nic co mogłoby tę organizację zainteresować. „Nieco zdumiewa mnie opinia OBWE, bo to organizacja, której zadaniem jest promocja demokracji. A co jest bardziej demokratycznego od wyborów odbywających się we właściwym terminie” – przekazywał podczas programu.

Poseł przekazał także, że jeżeli 10 maja nie dojdzie do wyborów kopertowych to w tym samym terminie odbędą się tradycyjne wybory prezydenckie. „Dzięki Bogu to nie organizacje międzynarodowe decydują o tym jak wygląda proces wyborczy w Polsce. Alternatywa jest taka, albo 10 maja wybory korespondencyjne, albo 10 maja widzimy się wszyscy w lokalach wyborczych przy urnach”.

Radosław Fogiel chciałby uniknąć sytuacju, w której partia Jarosława Gowina rozbiłaby swoim głosowaniem koalicję Zjednoczonej Prawicy. Zapewnił, że korespondencyjne wybory będą w pełni demokratyczne.

„Mam nadzieję, że posłowie Porozumienia nie zrobią nic co mogłoby rozbić koalicję. Jestem przekonany, że nie będziemy mieli tego problemu i wybory odbędą się zgodnie z konstytucją w maju”.

