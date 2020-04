Sondaż Social Changes dla wPolityce.pl: Konfederacja z wynikiem 11 proc. poparcia

Z badania przeprowadzonego w dniach 10-13 kwietnia przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nadal rośnie. Notowania Koalicji Obywatelskiej spadają. Konfederacja dogoniła Lewicę – 11 proc. poparcia. Zanotowano także wzrost deklarowanej frekwencji wyborczej.

Z badania Social Changes, przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że 52 proc. wyborców deklaruje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości – wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania – informuje portal. W przypadku Koalicji Obywatelskiej poparcie deklaruje 15 proc. ankietowanych – spadek o 3 proc. Poparcie dla Konfederacji wynosi 11 proc. – wzrost o 2 pkt. Tyle samo ankietowanych wskazało na Lewicę – 11 proc – spadek o 3 pkt. Chęć oddania głosu na Polskie Stronnictwo Ludowe wyraziło 8 proc. badanych – spadek o 2 pkt.

Zobacz także: Media: szef MSZ po cichu” podpisał rozporządzenie dotyczące wyborów prezydenckich poza granicami kraju

Jak podaje portal deklarowana frekwencja wynosi 36 procent.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ankietowani byli także pytani o to, na kogo oddaliby głos w wyborach prezydenckich, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę.

Zgodnie z wynikami sondażu na Andrzeja Dudę oddało by głos 59 proc. wyborców – oznacza to wzrost o 6 pkt. w porównaniu do poprzedniego badania. Reszta kandydatów notuje bardzo podobny względem siebie poziom poparcia. Wszyscy mieliby więc szanse na wejście do drugiej tury.

Władysław Kosiniak-Kamysz – 10 proc. (strata 3 pkt), Małgorzata Kidawa-Błońska – 9 proc. (spadek o 2 pkt.), Krzysztof Bosak (wzrost poparcia kandydata Konfederacji o 1 pkt.), Szymon Hołownia – 8 proc. (spadek o 1 pkt.), Rober Biedroń – 5 proc. (kandydat Lewicy zanotował taki sam poziom poparcia jak w poprzednim badaniu), Marek Jakubiak – 1 proc. (spadek o 1 pkt.).

Portal informuje, że „badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 10 do 13 kwietnia 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1060”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Według nowego sondażu Andrzej Duda może mieć problem w drugiej turze

wpolityce.pl / kresy.pl