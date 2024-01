“We wszystkich aspektach”. Tusk zapowiedział wsparcie Ukrainy w przystąpieniu do UE

Chcemy pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego Ukrainy do UE – oświadczył w poniedziałek premier Donald Tusk, który przebywa z wizytą w Kijowie. Należy w tym kontekście przypomnieć, że część krajów, m.in. Niemcy i Francja, publicznie stawia sprawę większej federalizacji UE jako niezbędnego warunku przyjęcia kolejnych państw.

Szef polskiego rządu wypowiadał się podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy. “Chciałbym się zwrócić do tych przywódców państw europejskich, którzy jak gdyby nie do końca zrozumieli, o co toczy się ta stawka, o co dziś tak naprawdę walczy Ukraina. Ktoś powiedział kiedyś, że najciemniejsze miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy udają neutralnych w czasach moralnego konfliktu. Dziś każdy w wolnym świecie, który udaje neutralnego, udaje, że ma równy dystans lub prezentuje równy dystans do Ukrainy i do Rosji, zasługuje na to najciemniejsze miejsce w politycznym piekle” – powiedział Donald Tusk.

Zapowiedział, że będzie zabiegał na forum UE na rzecz przyjęcia Ukrainy do UE, “aby cała UE bardzo serio potraktowała ambicje ukraińskie”. “Porozumieliśmy się z prezydentem [Zełenskim] w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego tak, aby pełne członkostwo Ukrainy w UE stało się możliwie szybko faktem” – stwierdził.

Ukraina i Mołdawia oficjalnie otrzymały w 2022 r. status kandydatów do wstąpienia do Unii Europejskiej. Tymczasem część krajów, m.in. Niemcy i Francja, publicznie stawia sprawę większej federalizacji UE jako niezbędnego warunku przyjęcia kolejnych państw.

Należy w tym kontekście przypomnieć proponowany przez Parlament Europejski projekt zmiany unijnych traktatów, który przewiduje m.in. likwidację prawa weta kraju członkowskiego. W grudniu Rada UE przekazała propozycję do Rady Europejskiej. Decyzję przyjęto bez żadnej dyskusji. Tymczasem czołowi politycy związani z nową centrolewicową większością parlamentarną, m.in. premier Donald Tusk i Borys Budka, deklarowali wcześniej sprzeciw wobec postulowanych przez PE zmian.

Niedawno wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna wypowiedział się za zniesieniem zasady jednomyślności państw w Radzie Unii Europejskiej w sprawach polityki zagranicznej.

wnp.pl / Kresy.pl