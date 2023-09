Niemcy znów wzywają do likwidacji weta w UE. “Warunek rozszerzenia Unii”

Wiceminister spraw zagranicznych Niemiec Anna Luehrmann oświadczyła, że warunkiem rozszerzenia UE jest jej reforma. Chodzi m.in. o likwidację weta.

Wiceszefowa niemieckiego MSZ Anna Luehrmann (Zieloni) udzieliła wywiadu tygodnikowi Der Spiegel. Wyraziła opinię, że rozszerzenie UE i przyjęcie do niej krajów z Bałkanów Zachodnich, Mołdawii i Ukrainy tylko wtedy nie spowoduje paraliżu Unii Europejskiej, jeżeli zostanie poprzedzone reformą Wspólnoty – podaje portal Deutsche Welle w niedzielę.

Komisja ekspertów powołana przez Luehrmann i jej francuską odpowiedniczkę Laurence Boone chce likwidacji zasady jednomyślności w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Proponuje także wprowadzenie “sieci bezpieczeństwa suwerenności”. “Jeżeli jakieś państwo uważa, że jakaś decyzja narusza jego centralne narodowe interesy, będzie miało prawo postawienia tej kwestii na forum szefów państw i rządów” – powiedziała Luehrmann.

Powołana przez nią komisja proponuje, by kraje, które czują się zagrożone przez wprowadzenie zasady głosowania większością głosów, mogły wycofać się. Pozostałe kraje głosowałyby większością.

“Propozycja ekspertów zaproponowała, aby koalicja ochotników mogła w razie konieczności iść do przodu sama” – oświadczyła Luehrmann.

Niemcy od dłuższego czasu forsują wprowadzenie w unijnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa głosowania większością głosów. Uzależniają od tej reformy zgodę na rozszerzenie Unii. Przypomnijmy, że w marcu br. kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał do daleko idących reform UE i określił zniesienie zasady jednomyślności jako “nieuniknione”.

W listopadzie Jörg Kukies, sekretarz stanu w Kancelarii Federalnej i główny doradca kanclerza Olafa Scholza oświadczył, że Niemcy zgodzą się na przystąpienie nowych państw członkowskich do UE tylko wtedy, gdy procesowi temu towarzyszyć będzie reforma Unii. Wskazał, że chodzi o to, by „nie zagrozić zdolności bloku do działania”.

O zmianach w unijnych traktatach pozytywnie wypowiadał się m.in. prezydent Emmanuel Macron. Przypomnijmy, że także w umowie koalicyjnej zawartej przez SPD, FDP i Zielonych zawarto punkt, w którym partie tworzące nowy rząd Niemiec deklarują „dalszy rozwój” Unii Europejskiej „w kierunku federalnego państwa europejskiego”.

dw.com / Kresy.pl