Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że szykuje się do przyjęcia Franka-Waltera Steinmeiera.

Zełenski napisał o tym w czwartek na Twitterze – „Odbyłem merytoryczną i produktywną rozmowę z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Podziękowałem Niemcom za pierwszy system obrony powietrznej IRIS, musimy jak najszybciej rozmieścić tarczę powietrzną nad Ukrainą. Niemcy pomogą przezwyciężyć skutki rosyjskiego terroru rakietowego. Przygotowujemy wizytę prezydenta Niemiec na Ukrainie”.

Wizyta niemieckiego prezydenta w Kijowie będzie pewnym politycznym przełomem. Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji Niemcy mieli sygnalizować Zełenskiemu goszczącemu na monachijskim Forum Bezpieczeństwa, by nie wracał już do ojczyzny. Po rosyjskiej agresji Berlin zachowywał daleko idącą wstrzemięźliwość i choć Niemcy w popierały kolejne sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji, to jednak późno zaczęły dostarczać Ukrainie uzbrojenie.

Nieidealna atmosfera relacji między Berlinem i Kijowem jest jeszcze gęstsza wokół niemieckiego prezydenta Waltera-Franka Steinmeiera. To on, jeszcze jako minister spraw zagranicznych Niemiec, był jednym z inspiratorów porozumień mińskich, które miały doprowadzić do politycznego rozwiązania konfliktu w Donbasie. Porozumienia te zakładały zarówno wycofanie sił rosyjskich z Donbasu, rozbrojenie separatystów oraz przywrócenie kontroli Kijowa nad pełną długością granicy, jak i przyznanie obszarom kontrolowanych przez separatystów jakiejś formy autonomii.

To właśnie Steinmeier był autorem interpretacji porozumień zakładających dopuszczenie separatystów do tworzenia nowych władz samorządowych tych obszarów i czyniącej wprowadzenie zapisów o ich autonomii do ukraińskiego prawodawstwa warunkiem ich rozbrojenia. Nazywano ją „formułą Steinmeiera”.

Zełenski w trakcie swojej prezydentury nie chciał przystać na „formułę Steinmeiera” i zaczął kwestionować porozumienia mińskie w ogóle. Po wybuchu wojny z Rosją na pełną skalę, prezydent Ukrainy oficjalnie odrzucił te porozumienia.

Niemniej kanclerz Niemiec Olaf Scholz gościł w Kijowie w czerwcu wspólnie z prezydentem Francji i premierem Włoch.

