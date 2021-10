Ukraina i Białoruś (Kresowy Przegląd Tygodnia #45)

Pałac Fredrów w Beńkowej Wiszni ma zostać przejęty i wyremontowany przez Ukraiński Uniwersytet Katolicki; Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2022 Rokiem tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA); 33-letni deputowany ukraińskiego parlamentu, Anton Poliakow, został znaleziony martwy w taksówce zatrzymanej do kontroli przez patrol drogówki; Zełenski nie podpisał ustawy o kryptowalutach; na Ukrainie potwierdzono przypadek polio; Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w środę o zapobieżeniu serii zamachów, do których miało dojść w obwodzie zakarpackim z inspiracji Rosjan; lwowski klub siatkarski może niedługo dołączyć do polskiej ligi; białoruskie organa ścigania zatrzymały do tej pory 136 osób w związku z negatywnymi komentarzami w sieci dotyczącymi śmierci oficera KGB w niedawnej strzelaninie w Mińsku; posłowie przyjęli w drugim czytaniu projekt ustawy „O zmianie konstytucji Republiki Białorusi”.

Ukraina i Białoruś

Ukraiński Uniwersytet Katolicki (UKU) we Lwowie ma zamiar przejąć od państwa pałac Fredrów w Beńkowej Wiszni i wyremontować go.

Lwowska Rada Obwodowa (odpowiednik polskiego sejmiku wojewódzkiego) ogłosiła rok 2022 Rokiem tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Decyzję podjęto w związku z tym, że w 2022 roku będzie obchodzona rzekoma 80. rocznica powstania UPA. Według historiografii ukraińskich nacjonalistów UPA powstała 14 października 1942 roku, jednak nie ma na to żadnych dowodów. W rzeczywistości formacja ta powstała na początku 1943 roku.

33-letni deputowany ukraińskiego parlamentu, Anton Poliakow, został znaleziony martwy w taksówce zatrzymanej do kontroli przez patrol drogówki. Wszczęto dochodzenie ws. możliwego zabójstwa. Polityk był przewodniczącym podkomisji do spraw przestrzegania przepisów antykorupcyjnych na polu reformowania przemysłu zbrojeniowego, w ramach parlamentarnej komisji ds. polityki antykorupcyjnej.

Prezydent Ukrainy nie zgodził się na podpisanie ustawy o kryptowalutach i zwrócił ją parlamentowi do poprawy.

Na Ukrainie potwierdzono przypadek polio – poinformował w czwartek portal Euronews. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało, że znaleziono go u 18-miesięcznego dziecka w obwodzie rówieńskim, w pobliżu granicy z Białorusią. „Choroba jest wywoływana przez pochodną szczepu wirusa polio typu 2 (Sabin 2)” – czytamy w oświadczeniu ministerstwa zdrowia. „Rodzice celowo odmówili szczepień medycznych z powodu przekonań religijnych”. Przyjmuje się, że polio zostało wyeliminowane w Europie od 2002 roku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, że ​​wirus polio został zidentyfikowany jako przyczyna paraliżu u niezaszczepionej dziewczynki w obwodzie rówieńskim na Ukrainie i że władze ukraińskie o tym informowały.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w środę o zapobieżeniu serii zamachów, do których miało dojść w obwodzie zakarpackim. Ukraińcy twierdzą, że zamachy zostały zamówione przez rosyjskie służby. Według SBU celem zamachowców miał być konsulat generalny jednego z sąsiednich państw (w obwodzie zakarpackim znajdują się konsulaty generalne Węgier i Słowacji – red.), który zamierzano podpalić. Miano także planować zabójstwo osoby publicznej (SBU nie sprecyzowała, o jaką osobę chodziło), podpalenie kilku samochodów z zagraniczną rejestracją oraz uszkodzenie pomnika.

Przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Siatkówki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej prowadzą rozmowy we Lwowie w sprawie dołączenia mistrza Ukrainy do polskiej ligi. Podpisano list intencyjny pomiędzy spółką PLS a Barkom Każany Lwów.

Białoruskie organa ścigania zatrzymały do tej pory 136 osób w związku z negatywnymi komentarzami w sieci dotyczącymi śmierci oficera KGB w niedawnej strzelaninie w Mińsku.

Na Białorusi zatrzymano Giennadija Możejkę, dziennikarza „Komsomolskiej Prawdy w Biełarusi”, który wcześniej usiłował uciec przez Rosję. Biegun został zatrzymany w ramach postępowania prowadzonego z paragrafów o podżeganiu do wrogości na tle rasowym, narodowościowym lub religijnym oraz o obrazie przedstawicieli władzy. Wydawana przez rosyjskiego właściciela „Komsomolska Prawda w Biełarusi” została decyzją białoruskich władz wycofana z dystrybucji, a 29 września zadecydowały one także o zablokowaniu na terytorium Białorusi portalu gazety. Nastąpiło to po tym, gdy Możejko opublikował na nim materiał, w którym znajoma Andrieja Zalcera wypowiedziała się pozytywnie na jego temat. Zalcer to informatyk, który w zeszłym tygodniu stawił zbrojny opór funkcjonariuszom KGB. Na skutek użycia przez niego broni palnej zginął jeden funkcjonariusz i sam Zalcer.

Na posiedzeniu Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego siódmej kadencji posłowie przyjęli w drugim czytaniu projekt ustawy „O zmianie konstytucji Republiki Białorusi”.

