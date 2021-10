Podpisano list intencyjny w sprawie dołączenia lwowskiego klubu do Polskiej Ligi Siatkówki

Przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Siatkówki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej prowadzą rozmowy we Lwowie w sprawie dołączenia mistrza Ukrainy do polskiej ligi. Podpisano list intencyjny pomiędzy spółką PLS a Barkom Każany Lwów.

W środę przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Siatkówki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej prowadzą rozmowy we Lwowie w sprawie dołączenia mistrza Ukrainy do polskiej ligi. Podpisano list intencyjny pomiędzy spółką PLS a Barkom Każany Lwów. W skład delegacji wchodzą: Zarząd PLS oraz Rada Nadzorcza spółki, pod przewodnictwem prezesa PGE Skry Konrada Piechockiego, pełniącego również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PLS.

„Dziś doszło do spotkania z przedstawicielami władz Lwowa i klubu – z prezesem Olegiem Baranem. Po podpisaniu specjalnego listu intencyjnego ukraiński klub jest coraz bliżej gry od przyszłego sezonu w Lidze Mistrzów Świata” – czytamy w oświadczeniu prasowym.

Przypomnijmy, że już wcześniej akcjonariusze Polskiej ligi Siatkówki wyrazili zgodę na poszerzenie Ligi Mistrzów Świata do 16 ekip w sezonie 2022/2023. W sezonie 2022/23 do PlusLigi awansuje mistrz TAURON 1. Ligi, a ostatnia ekipa PlusLigi (14. miejsce) rozegra baraż z drugą ekipą TAURON 1. Ligi, zwycięzca wywalczy awans bądź pozostanie w lidze. Dodatkowo w PlusLidze, po spełnieniu szeregu warunków, ma wystąpić drużyna z Ukrainy – Barkom Każany Lwów.

„To bardzo ciekawy projekt, na styku sportu, biznesu, kultury i historii” – podkreśla Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. „Dzisiaj pytaliśmy naszych udziałowców, co sądzą o tym pomyśle i czy są gotowi na taką nowość. Odpowiedź była bardzo jasna, choć oczywiście dopiero przyszłość pokaże, w jaki sposób to wszystko uda się przeprowadzić. Chcemy wyjść do dużej grupy Ukraińców mieszkających w naszym kraju, a także do Polaków żyjących we Lwowie. Chcemy być liderem nie tylko w regonie, a ostatni triumf w Lidze Mistrzów Grupy Azoty ZAKSy tylko pokazuje, jak dużą siłą dysponujemy w naszym kraju” – dodaje.

Przedstawiciele PLS oraz PZPS rozmawiali też o dalszych procedurach oraz szansach rozwoju siatkówki we Lwowie. Jak informuje portal Sport.pl, Barkom Każany Lwów powstał w 2009 roku. Trzykrotnie był mistrzem kraju (2018, 2019 i 2021) i czterokrotnie zdobywcą Pucharu Ukrainy (2017, 2018, 2019 i 2021).

Kresy.pl/Sport.pl