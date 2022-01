Niespokojnie na granicy. Zniszczone ogrodzenie, w polskie służby poleciały kamienie [+VIDEO]

Zgromadzenie Narodowe przyjęło w niedzielę ustawę o "wzmocnieniu narzędzi zarządzania kryzysem zdrowotnym i modyfikacji kodeksu zdrowia publicznego". Dokument przyjęto stosunkiem głosów 215 za do 58 przeciw. Wstrzymało się 7 deputowanych. Socjalistyczni posłowie zapowiedzieli wysłanie tekstu ustawy do Rady Konstytucyjnej, co opóźni jej ogłoszenie o kilka dni - zwraca uwagę PAP.

Wejście w życie nowego aktu prawnego spowoduje zastąpienie paszportu sanitarnego przez paszport szczepionkowy uprawniający m.in. do korzystania z restauracji, barów oraz dalekobieżnego transportu publicznego. Spowoduje to, że przedstawienie negatywnego wyniku testu na Covid-19 nie wystarczy już we Francji, by mieć dostęp do tych miejsc użyteczności publicznej oraz wspomnianych usług.